Chi si occupa delle pulizie della casa sa bene quali sfide siamo chiamati tutti i giorni ad affrontare. In particolare, la parte più snervante è data da quegli ambienti che per quanto noi puliamo con cura tendono a sporcarsi e a riempirsi di cattivi odori.

Il bagno, ovviamente, è un ambiente che va curato tutti i giorno per evitare che si riempia di germi e batteri e di cattivi odori. Oggi, perciò, affronteremo il tema delicato dell’igiene dello scopino del bagno e vedremo come mantenerlo sempre pulito. Quindi, ecco un trucco infallibile per mantenere lo scopino del bagno profumato e igienizzato. Vediamo di che si tratta.

Un oggetto che tende a sporcarsi

Lo scopino del bagno è un oggetto indispensabile per detergere i sanitari. Lo sciacquone non è sempre sufficiente per rimuovere gli scarti e allora è necessario usarlo. La conseguenza è che molti germi e batteri di origine fecale prolificano sulla sua superficie.

Per contrastare questa tendenza a sporcarsi ogni volta che laviamo il bagno, dovremmo spruzzare del detergente sullo scopino e tirare l’acqua in modo da igienizzarlo, ma questo potrebbe non bastare.

Col tempo, infatti, le scorie tendono ad accumularsi tra le setole e potrebbero emettere cattivi odori non desiderati. Per questo motivo è importante mantenerlo sempre pulito e non lavarlo solo ogni tanto. Oggi vedremo un metodo rapido ed efficace per fare ciò.

Ecco un trucco infallibile per mantenere lo scopino del bagno profumato e igienizzato

Se vogliamo uno scopino sempre pulito, possiamo mettere nel contenitore della candeggina o del detergente. Questo metodo, però, ha degli svantaggi, perché la candeggina ha un odore molto forte che risulta fastidioso per molti. Se mettiamo il detergente, invece, questo a lungo andare si solidificherà e potrebbe macchiare le setole e il contenitore.

Un metodo davvero semplice da seguire quanto efficace consiste nel mettere 2 cucchiai di bicarbonato di sodio nel contenitore e poi aggiungere 2 gocce di un olio essenziale che amiamo. Ora possiamo aggiungere dell’alcol isopropilico e mescolare il composto. Ora possiamo riporre lo scopino in questa soluzione e dormire sonni tranquilli.

Le setole saranno sempre pulite e lo scopino non emanerà cattivi odori, ma anzi, il buon odore dell’olio essenziale si propagherà per la stanza. Ogni volta che riporremo lo scopino dopo averlo usato, questo si pulirà magicamente senza che noi ci dobbiamo sporcare le mani.

I cattivi odori in bagno non sono i benvenuti, in questo articolo abbiamo svelato un modo per rendere profumati anche i bagno senza finestre.