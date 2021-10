A volte ci troviamo davvero nella totale indecisione su cosa regalare al nostro partner. Sì, perchè capita di spendere anche tanto ma non cogliere nel segno e non centrare il regalo giusto. Quindi, gradiremmo che qualcuno ci aiutasse, dandoci un’indicazione che ci faccia uscire dall’imbarazzo. Ecco, che in proposito può intervenire lo zodiaco a darci una mano. Dunque, ecco il regalo perfetto da fare per rendere felice e coccolare il nostro partner che appartiene a uno di questo 5 segni zodiacali.

Le stesse indicazioni, poi, le potremmo usare anche per doni da fare a parenti e amici. Partiamo dal primo segno, l’Ariete, che è molto dinamico e sportivo. Quindi, potrebbe essergli gradito un regalo che riguardi lo sport. In alternativa, potrebbero piacergli biglietti per concerti, teatri, partite di calcio e altri eventi simili. Le donne apprezzano anche collane o orecchini che siano luminosi ma di gusto. Se, poi, vogliamo optate per un profumo, meglio orientarsi su marche famose e fragranze floreali.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

I regali giusti

Il Toro ama ricevere regali, specialmente di buon gusto e di un certo valore. Quindi, si potrebbe optare per qualcosa di bello per la casa ma anche per una cena a sorpresa nel suo ristorante preferito. Si potrebbe pensare anche ad un quadro, a una lampada, a dei cuscini di gusto. Tutto, purché siano oggetti destinati a durare nel tempo. Altre idee possono riguardare qualcosa che attenga alla musica oppure all’abbigliamento. In quest’ultimo caso, in coerenza con quanto anticipato, dovremmo propendere per un maglione in cashmere o una sciarpa in lana pregiata. Veniamo ai Gemelli. In questo caso, la strategia migliore è la sorpresa. Quindi, potremo stupirli con qualcosa di insolito, come oggetti tecnologici, oppure trattamenti di bellezza o, ancora, un viaggio. Se vogliamo spendere meno, dovremmo oltre per un’agenda o un biglietto al teatro o ad una mostra. Ciò in quanto amano ordinare le idee e partecipare agli eventi.

Ecco il regalo perfetto da fare per rendere felice e coccolare il nostro partner che appartiene a uno di questo 5 segni zodiacali

Passiamo al Cancro, che è un segno facile accontentare. Per lui basta poco, come un bel peluche con un biglietto particolare oppure qualche oggettino di antiquariato. Ancora, sempre sulla stessa falsariga, potremmo scegliere un caldo e morbido pigiama o qualcosa che riguardi le comodità. In alternativa, sarebbe felice anche di una macchina fotografica per immortalale amici e famiglia. Infatti, si tratta di un segno molto legato alla famiglia e affezionato ai ricordi.

Passiamo al Leone, che è un segno molto generoso ma gli piacciono i regali di effetto. quindi, meglio trovare qualcosa che stupisca, altrimenti meglio non regalargli niente. Sicchè, bisogna fare molta attenzione a scegliere qualcosa che sia in linea con i suoi gusti. Serve, cioè, un regalo che dimostri che lo abbiamo cercato proprio per lui. Insomma, non è facile: una penna ricercata, una bottiglia di vino speciale, purché lo faccia sentire importante. Concluso in bellezza il discorso per questi 5 segni zodiacali, nei prossimi articoli proseguiremo. Illustreremo, cioè le idee regalo riguardanti gli altri segni dello zodiaco.