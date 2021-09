La scelta del profumo è una cosa estremamente personale. Non solo per quanto riguarda gli aromi delle varie fragranze ma anche per l’utilizzo che vogliamo farne. Infatti, c’è chi il profumo è abituato ad indossarlo tutti i giorni, c’è invece chi preferisce usarlo in occasioni speciali. E questo è uno dei fattori determinanti quando si parla di costi e quantità.

Differenze tra i vari tipi di profumo

In un precedente articolo abbiamo analizzato le diverse tipologie di fragranze. Concentrandoci soprattutto sulla composizione e su cosa cambia tra Eau de Parfum e Eau de Toilette, oltre al prezzo. Arrivando alla conclusione che se vogliamo un profumo persistente e duraturo dobbiamo acquistare un Eau de Parfum.

5 fragranze sensuali e avvolgenti per ammaliare tutti questo inverno con il nostro profumo

C’è ancora un’altra caratteristica da considerare prima dell’acquisto, la più importante. Il profumo deve avere una fragranza che ci piace e che rimanga a lungo sulla pelle. Per cercare di prolungare la durata di un profumo sulla pelle possiamo usare qualche trucchetto. Spruzzarlo in punti strategici ci permette di avvolgerci completamente. Ma non solo, se lo spruzziamo sulla pelle bagnata avremo un effetto più duraturo.

Ma quali sono le fragranze più di tendenza quest’anno?

Se amiamo gli odori freschi tipici dell’estate dobbiamo optare per Trussardi di Trussardi. Con note di lavanda, gelsomino, agrumi e dalia è la fragranza perfetta per chi ama il genere. In più parliamo di Eau de Parfum, quindi una fragranza più persistente. Il prezzo è molto interessante, soli 55 euro per la boccetta da 30 ml.

Un tocco di classe e boccetta vintage per Coco Mademoiselle. Una fragranza molto vivace dalle note d’arancia, rosa e patchouli. Il colore rosa delicato del profumo è semplicemente un’aggiunta di femminilità e stile. La boccettina da 35 ml costa un po’ di più del precedente, 71 euro.

Non solo un profumo ma un vero oggetto di stile

Stiamo parlando di Idole di Lancome, con boccetta personalizzabile. Si può acquistare il profumo di Zendaya facendo incidere quello che vogliamo sul prodotto. Il flacone dai dettagli rose gold è un vero gioiellino. La fragranza floreale è perfetta per chi ama i profumi più leggeri. Al momento in offerta sul sito del produttore la confezione da 75 ml a soli 105 euro.

Per finire due fragranze più forti e decise. Ristretto Intense Café di Montale e My Way di Giorgio Armani. Il primo è un vero omaggio al caffè italiano dal profumo deciso con note di fondo di vaniglia. Disponibile in flacone da 100 ml al prezzo di 145 euro. Il secondo invece è il nuovo profumo di Armani con un bouquet di fiori d’arancio e note legnose. Il flacone da 30 ml è disponibile a 49 euro.

Ecco quindi 5 fragranze sensuali e avvolgenti per ammaliare tutti questo inverno con il nostro profumo. Non ci resta che fare un salto in profumeria e scegliere quello più adatto ai nostri gusti e alle nostre tasche.