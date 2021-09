La spesa costa in media 6.853 euro all’anno agli italiani, secondo gli ultimi dati ISTAT: è una delle voci che pesa di più sulle tasche delle famiglie.

La scelta dei negozi giusti, però, può abbassare di molto questi costi. Ecco svelati i supermercati più convenienti per risparmiare sulla spesa fino a 1.700 euro all’anno.

I consigli indispensabili per una spesa più economica

Tutti vogliono risparmiare sulla spesa, ma talvolta è davvero difficile scoprire come farlo. Fra miriadi di offerte e insegne, non si capisce più quel che è davvero conveniente. Fortunatamente, un aiuto viene dall’inchiesta annuale sui prezzi nei supermercati, realizzata da Altroconsumo.

Ecco il primo consiglio che emerge dai risultati dell’indagine: la scelta del supermercato conta parecchio. Infatti gli esperti hanno confrontato il negozio più economico d’Italia (il Familia Superstore di Rovigo) con quello più caro. La differenza nella spesa annuale è di ben 1.720 euro.

Il secondo consiglio, invece, emerge confrontando il rapporto qualità-prezzo dei diversi prodotti. L’associazione dei consumatori ha infatti studiato tutti i test effettuati per individuare i prodotti migliori.

È così emerso che per risparmiare non bisogna rinunciare alla qualità: infatti il 45% dei prodotti con prezzo economico e qualità buona porta il marchio del discount. Quando si fa la spesa, dunque, conviene non guardare solo ai marchi più famosi.

Per esempio, alcuni consumatori non sanno che le birre a prezzo stracciato sono fra le migliori al supermercato oppure che fra i dentifrici di buona qualità ce n’è uno davvero economico.

La maggior parte delle persone tende a fare una spesa mista, ovvero con prodotti di marca e prodotti economici. Questi acquisti si possono fare o nei supermercati/ipermercati, o nei discount. L’indagine ha dunque compilato due classifiche diverse per le due categorie di negozi.

Per quanto riguarda i supermercati, il più conveniente è Familia Superstore, seguito da Familia, Conad Superstore, Conad, Coop e Interspar.

Fra i discount, invece, spicca l’Eurospin. La classifica prosegue con In’s Mercato, MD, Aldi, Lidl e Prix Discount.

Infine, il discorso è diverso per i consumatori che non fanno una spesa mista, ma evitano i prodotti dei marchi leader di mercato. In questo caso il negozio più conveniente è Aldi, che si piazza al primo posto per il terzo anno di seguito. Al secondo e terzo posto troviamo Eurospin e Prix Discount.

