Un profumo è in grado di evocare ricordi, provocare grandi emozioni, esaltare la personalità e lasciare agli altri qualcosa di noi. Non è solo un accessorio banale o un dettaglio da trascurare, ma è l’elemento che completa il nostro stile.

Quindi è importante che sia sempre ben presente durante tutta la giornata. Anche se spesso ci accorgiamo che dopo qualche ora il nostro profumo è completamente sparito.

Ma come è possibile? Questo non dipende solo dalla qualità del profumo ma anche come e dove viene nebulizzato.

Qualche piccolo consiglio

Proprio come le bevande e gli alimenti anche i profumi devono essere riposti nel luoghi giusti. Infatti allontaniamoli dalle fonti di calore, evitiamo i posti umidi e con sbalzi di temperatura.

Molti ignorano anche che quando la pelle è pulita e idratata trattiene più facilmente il profumo. A differenza di una pelle sporca, dove il grasso dell’epidermide impedisce che la fragranza si attacchi. Naturalmente anche il pH incide sulla sua persistenza. Infatti il sudore o una pelle grassa potrebbero far svanire velocemente il profumo.

Ricordiamo che un’ottima soluzione per non far svanire velocemente la fragranza, è quella di comprare sia il profumo sia la crema per il corpo della stessa linea.

Per fare durare il profumo a lungo dobbiamo spruzzarlo anche in questo punto strategico del corpo

Sappiamo che il profumo tamponato o spruzzato nelle zone calde del corpo rende e dura di più. In questi punti le vene sono più vicine alla pelle, la circolazione crea calore e, quindi, si esalta il profumo.

Ad esempio, la pelle del polso è molto sottile e si riscalda facilmente. Ma anche il retro del collo con il calore dei vestiti tende a diventare più caldo.

Ma per fare durare il profumo a lungo dobbiamo spruzzarlo anche in questo punto strategico del corpo. Parliamo dell’incavo del braccio, che con le mani e i polsi, è la parte del corpo che durante il giorno è sempre in movimento. Quindi saremo circondati da una meravigliosa nuvola di profumo.

Ma non dimentichiamo i capelli. Infatti pare che siano una delle parti migliori per veicolare le diverse fragranze. Naturalmente non spruzziamo direttamente il profumo sulla nostra chioma, perché la presenza dell’alcol potrebbe danneggiarla e rendere secco il cuoio capelluto. Ma nebulizziamo un po’ di profumo sulla spazzola o sul pettine e passiamolo tra i capelli. Ora basterà solo toccarli per diffondere un dolce profumo in tutta la stanza.

Approfondimento

Non facciamo questo errore prima di esporci al sole perché potrebbe danneggiare la pelle