Abbiamo scelto la nostra fragranza preferita in profumeria. Torniamo a casa tutte felici del nostro acquisto e pronte ad ammaliare tutti con il nostro profumo. Lo spruzziamo sui polsi e sul collo e siamo pronte ad uscire. Ma dopo pochissimo tempo ci accorgiamo che il nostro profumo è scomparso. Non si sente più neanche il sentore sulla pelle. Una vera delusione dopo aver speso non pochi soldi in profumeria.

Eau de Parfum o Eau de Toilette

Sicuramente il tipo di profumo che acquistiamo è importante in termini di durata. Abbiamo già approfondito l’argomento in un precedente articolo “Ma cosa cambia tra Eau de Parfum e Eau de Toilette oltre al prezzo?”. Se vogliamo che il profumo duri di più sulla pelle meglio optare per un Eau de Parfum. Ha una concentrazione maggiore di oli essenziali e alcol che lo rendono più persistente.

Pochi lo sanno ma per far durare più a lungo il profumo basta fare così

Dopo esserci assicurati di aver acquistato l’Eau de Parfum passiamo all’applicazione. Normalmente spruzziamo un po’ di profumo solo sui polsi e sul collo. C’è chi lo nebulizza sulla testa e fa una piccola giravolta per farlo aderire meglio. Ma in realtà esiste un metodo più efficace per garantirne la durata soprattutto quando fa molto caldo.

Il profumo è come se si attivasse con il calore corporeo. Quindi, invece di applicarlo dopo la doccia o dopo esserci preparati, facciamolo prima. Portiamo la boccetta con noi in doccia e spruzziamone un po’ sulla pelle ancora bagnata. Scegliamo dei punti che sono naturalmente più caldi. Ovviamente il collo è uno dei punti fondamentali ma spruzziamolo anche dietro le ginocchia. Non solo, qualche goccia applichiamola anche sulla zona lombare e sull’anca.

Quindi ecco che pochi lo sanno ma per far durare più a lungo il profumo basta fare così. Ovviamente non possiamo dimenticare i famosi polsi, un punto fondamentale. E ricordiamoci anche che il profumo non va mai sfregato. Dopo averlo applicato andiamo a tamponarlo. Aiutiamoci con il polso anche per le altre zone così da non vanificarne l’effetto. In questo modo la fragranza sarà più persistente e il profumo durerà tutto il giorno.

Se amiamo le fragranze leggere e fresche di solito queste si trovano sotto forma di Eau de Toilette. E come detto in precedenza questa tipologia tende a durare meno sulla pelle. Quindi cosa fare? Portiamo un campioncino del nostro profumo sempre in borsa! Così potremo riapplicarlo ogni volta che vorremo anche durante la giornata. Meglio se scegliamo un profumo in una confezione roll-on, sarà ancora più facile applicarlo.