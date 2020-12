Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È una domanda molto gettonata. Soprattutto quando siamo in profumeria alle prese con la scelta della nostra prossima fragranza preferita. Una verità è lampante, il prezzo è sicuramente diverso. Ma cosa cambia tra Eau de Parfum e Eau de Toilette oltre al prezzo? E soprattutto, cosa è meglio comprare?

Note olfattive

Per capire quale fragranza scegliere in base alle proprie esigenze bisogna prima di tutto fare delle precisazioni. Per realizzare un profumo si ci basa sulla piramide olfattiva. Che non è altro che un modo per descrivere le varie note olfattive presenti in ogni fragranza. Esistono tre note principali. Note di testa, note di cuore e note di fondo.

Le note di testa sono le prime che sentiamo. Svaniscono dopo diversi minuti, lasciando il posto alle note di cuore. Questa è la parte più centrale della fragranza. Sono aromi più persistenti, che arrivano a durare anche 6 ore. Le note di fondo in genere sono le più potenti a livello olfattivo. Spesso presenti nelle fragranze maschili che arrivano a durare fino al giorno dopo.

Ma cosa cambia tra Eau de Parfum e Eau de Toilette oltre al prezzo? Dopo aver compreso le note olfattive si può capire cosa cambia tra Eau de Parfum e Eau de Toilette.

Eau de Toilette

È un profumo più leggero. Contiene al suo interno una più bassa concentrazione di oli essenziali e alcol. Dal 12 al 15%. Si basa molto di più sulle note di testa. Di solito sono fragranze fresche e floreali che durano sulla pelle massimo 3 o 4 ore. Dipende da vari fattori, incluso il pH della pelle. Per questo sono meno costose.

Eau de Parfum

Si concentra sulle note di cuore e di fondo. Contiene all’interno una percentuale di oli essenziali e alcol tra il 15 e il 20%. E’ più persistente sulla pelle. Ma ha anche profumazioni più intense. Di solito sono fragranze più ricche e seducenti che durano più di 6 ore sulla pelle.

Esistono anche altre tipologie di profumo. L’Eau de Cologne, che è quasi un’acqua profumata, con una concentrazione di oli essenziali molto bassa. E dall’altro lato c’è l’Extract. Che è quasi una fragranza pura. Con una concentrazione fino al 30%.

Ma quindi cosa cambia tra Eau de Parfum e Eau de Toilette oltre al prezzo? La persistenza sulla pelle. Quando si sceglie un profumo è sempre bene considerare tutti questi fattori. È importante sapere non solo quale fragranza ci piace di più come profumo, ma anche quanto ci resterà sulla pelle. E anche se questo dipende dalla concentrazione stessa del profumo, esistono alcuni trucchi.