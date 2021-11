Il cappotto più di tendenza per l’inverno 2022 è una caldissima coccola, ma purtroppo non è per tutte le tasche. Fortunatamente ne esistono delle versioni low cost: ecco 5 cappotti sotto i 50 euro per poterci finalmente permettere il capo più alla moda dell’inverno.

Un caldo e morbido abbraccio

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per essere alla moda quest’inverno, bisogna innanzitutto scegliere i colori giusti: dalla calda tonalità neutra che sta sostituendo il nero, alla splendida nuance in grado di illuminare anche le giornate più grigie.

Ma, se si vuole apparire al passo coi tempi, anche il modello di cappotto gioca un ruolo importante. Sono soprattutto due i capi di tendenza. Da un lato, un elegantissimo e pratico giubbino che molti hanno già nell’armadio. Dall’altro, un cappotto che regala un caldo e morbido abbraccio: il teddy.

Il cappotto teddy è realizzato in pelliccia sintetica, e al tatto ricorda proprio un orsacchiotto di peluche. Esiste in svariati colori e diverse lunghezze, a giubbino, sopra il ginocchio oppure lungo fino alle caviglie.

La versione più iconica, però, è proprio quella oversize. Il consiglio è scegliere la lunghezza media se non si è altissime, in modo da non accorciare ulteriormente le gambe.

Il cappotto teddy più famoso nel mondo della moda è quello di MaxMara. Si tratta, tuttavia, di un acquisto non proprio abbordabile. Come fare allora per procurarsi questo cappotto?

Un consiglio sempre valido è quello di considerare l’usato. È una scelta non solo economica, ma anche più rispettosa dell’ambiente. In alternativa, esistono delle versioni low cost (n.d.r. I prodotti sono stati scelti dalla redattrice secondo le informazioni in suo possesso e il suo gusto personale).

5 cappotti sotto i 50 euro per poterci finalmente permettere il capo più alla moda dell’inverno

Sono diversi i brand che propongono dei cappotti teddy a un prezzo interessante. Innanzitutto Kiabi, che vende online a 50 euro il cappotto in finta pelliccia “JDY”. Le taglie vanno dalla 38 alla 52.

Bershka offre due modelli, il primo è una “giacca camicia lunga montone sintetico” a 49,99 euro, color cammello o azzurro chiaro. Il secondo è un cappotto in pelliccia sintetica leggermente più caro (69,99 euro), disponibile in nero, cammello o un bellissimo verde di moda quest’inverno.

Alcott, invece, propone una versione un po’ diversa, più corta e con zip e cappuccio. Il giubbotto in ecopelliccia, oltre che nei classici colori nero e bianco, è acquistabile anche in rosa. Il prezzo è molto contenuto: 39,99 euro.

Molto simile, e identico nel prezzo, è il modello di giubbotto teddy di Pull & Bear. In questo caso il punto di forza è la varietà di colori, accesi e divertenti.

Infine Tally Weijl, che ha un’ampia offerta di cappotti teddy, di varie lunghezze, con o senza cappuccio. I prezzi vanno da 49,99 a 59,99.

Insomma, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche.