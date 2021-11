Alcuni di noi cercano in ogni modo di mangiare sano e leggero in modo da restare in forma. Altri, invece, abusano di grassi animali, condimenti e dolci molto calorici. Basta un po’ di impegno per imparare deliziose ricette semplici da preparare che siano leggere e poco caloriche.

Se seguiremo i giusti consigli, potremmo preparare piatti incredibili usando zero burro, zero carne e zero zucchero. Ogni piatto, però, contiene dei grassi, anche i piatti vegetariani e vegani.

Oggi vogliamo spiegare un modo semplicissimo e incredibile che in molti stanno usando per rendere più magri i cibi che preparano. Ecco l’incredibile tecnica per rimuovere il grasso dai cibi e renderlo più sano e leggero in un solo gesto.

Mai più pesantezza e calorie in eccesso

Se impariamo a cucinare in maniera leggera useremo oli, grassi vegetali e cotture al vapore. Preferiremo le spezie ai condimenti grassi e dolci in modo da dare sapore senza calorie.

Se, però, ogni tanto vogliamo preparare qualche piatto tipico seguendo le ricette alla lettera non succederà nulla: è molto importante concedersi degli strappi alla regola e concederci dei piaceri gastronomici. In questi casi potremmo pensare di usare una tecnica che sta diventando famosissima per ridurre naturalmente le calorie dei piatti, ora vedremo come.

Ecco l’incredibile tecnica per rimuovere il grasso dai cibi e renderlo più sano e leggero in un solo gesto

Per sgrassare i nostri cibi dobbiamo procurarci del ghiaccio. Possiamo usare dei piccoli cubetti da cocktail oppure dei blocchi più grandi, che siano facili da maneggiare. Mentre il nostro piatto è sul fuoco oppure è a fuoco spento ma ancora caldo possiamo eseguire quanto segue.

Dovremo prendere il pezzo di ghiaccio e immergerlo nel cibo, in particolare nella salsa. Poi possiamo picchiettarlo sui pezzi di cibo. La cosa incredibile che accadrà è che il grasso in eccesso si solidificherà attorno al pezzo di ghiaccio e noi potremo agilmente rimuoverlo.

Possiamo ripetere questo gesto qualche volta sino a che non vedremo emergere più grasso. Questa tecnica di origine orientale sfrutta i principi dello shock termico e ci permette di tirare fuori i grassi dai nostri piatti senza togliere il gusto.

