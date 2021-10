I 50 anni per una donna sono una tappa molto importante. Molte donne vivono male questa fase perché vedono il proprio corpo e la pelle cambiare.

Fortunatamente possiamo correre ai ripari e usare questi 3 trucchi infallibili per mantenere la pelle tonica ed elastica dopo i 50 anni.

Oggi invece vogliamo concentrarci sull’abbigliamento e suggerire 5 capi stupendi da indossare anche dopo i 50 anni per dimostrare 10 anni in meno. Infatti, anche il makeup e l’abbigliamento giocano un ruolo fondamentale.

Saper scegliere cosa indossare spesso è la chiave per ringiovanire un po’. Come abbiamo precedentemente spiegato, per sembrare più giovani e magre a 50 anni dobbiamo seguire questi semplici trucchi.

Se vogliamo scoprire quali capi scegliere per apparire più giovani, continuiamo la lettura di questo articolo.

5 capi stupendi da indossare anche dopo i 50 anni per dimostrare 10 anni in meno

Il primo capo che non dovrebbe mancare nel guardaroba di una donna dopo i 50 anni è il classico abitino nero. Questo capo non passa mai di moda.

L’abitino nero ci permette di essere impeccabili in ogni occasione. Se temiamo che il nero possa spegnere il nostro look, possiamo scegliere altre nuances come il bordeaux o il blu notte. Queste alternative sono molto eleganti e non ci faranno passare inosservate.

Il tubino di colore scuro avvolge la nostra figura senza stringere o segnare. Se cerchiamo di nascondere le braccia segnate dall’età, scegliamo un modello con maniche a sbuffo.

Blusa chiara

Che sia di taglio maschile oppure no, questo capo è estremamente versatile. La blusa chiara è perfetta su un paio di jeans scuri ma anche su un paio di pantaloni a palazzo.

Se cerchiamo un modello più particolare, scegliamo una blusa ampia da indossare con una cintura stretta in vita. Questo capo rende elegante anche l’outfit più semplice ed è perfetto sia per le occasioni più informali, sia per eventi di lavoro.

Jeans

Chi ha detto che a 50 anni non si possono indossare i jeans? Il jeans perfetto rende più giovane la nostra figura. Scegliamo il modello che valorizzi al meglio le nostre forme.

L’unica regola da rispettare è sceglierne un modello liscio e basic. Da evitare categoricamente strappi, paillettes ed altre applicazioni. Questo semplice errore potrebbe farci perdere molti punti di stile.

Per completare il look abbiniamolo a un blazer o a uno spolverino per essere perfette anche la sera.

Tuta lunga

Questo capo è estremamente comodo da indossare. La jumpsuit slancia la figura ed è perfetta per una serata con gli amici o tra colleghi.

È una soluzione meno scontata del classico abitino. Inoltre, permette di nascondere bene alcuni difetti come ad esempio il punto vita. La jumpsuit è una soluzione perfetta sia da giorno, sia da sera e ringiovanisce in modo semplice la figura.

Cappotto

Questo capo tipicamente invernale può essere sostituito da uno spolverino o un blazer lungo nella stagione autunnale.

Il colore è una scelta secondaria. Se vogliamo sembrare più giovani ciò che importa è scegliere il modello più adatto in base alla nostra fisicità.

Ad esempio, se abbiamo un seno prosperoso scegliamo un cappotto con cintura. Se invece abbiamo i fianchi larghi optiamo per un modello svasato. Infine, se abbiamo un fisico minuto, scegliamo un cappotto dal taglio più aderente.