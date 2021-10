Solo dieci minuti al giorno di questo esercizio per ottenere gambe più snelle e allenate

Con la fine dell’estate e la conseguente ripresa di tutte le attività, è desiderio di molti quello di ricominciare ad allenarsi e recuperare la forma fisica. D’altronde durante le vacanze estive è molto comune lasciarsi un po’ andare e non rispettare più il proprio programma alimentare abituale. Per questa ragione i mesi di settembre e ottobre sono per molti il periodo in cui si ricomincia a stare attenti. Al fine di perdere i chili in eccesso e vedersi nuovamente bene e in forma davanti allo specchio.

Diversi fattori

Per ottenere gli obbiettivi che ci prefissiamo in relazione alla nostra forma fisica come sappiamo sono fondamentali diversi fattori. Il primo senza dubbio è quello relativo alla dieta alimentare. Difatti senza un’alimentazione sana difficilmente si otterranno i risultati sperati. Il secondo, invece, ha a che fare con il tipo di allenamento e con gli esercizi che si svolgono durante la settimana. Oppure, in caso di persone già molto allenate, quotidianamente.

Sono tanti gli esercizi che possono aiutarci a perdere peso e a rimanere in forma. Uno dei più consigliati è senza dubbio la camminata veloce. Per il quale è importante sempre cercare di cambiare percorsi e integrare il più possibile sia salite che discese.

Tra questi poi vi sono anche gli esercizi più mirati, ovvero che si occupano di potenziare il muscolo e la forma di una determinata parte del corpo. Oggi vogliamo svelare ai nostri Lettori proprio uno di questi. Stiamo parlando del movimento chiamato step knee up, un esercizio in grado di sviluppare il quadricipite, il polpaccio e le cosce. Vediamo come si svolge. Innanzitutto ci servirà un piccolo step o, in alternativa, una superficie rialzata. In caso non riuscissimo a trovarli andrà bene anche fare l’esercizio davanti a uno scalino.

Lo step knee up consiste nel salire prima solo con il piede destro sulla superficie rialzata, per poi portare su anche il piede sinistro. Dopodiché, appena entrambi i piedi saranno allineati, bisognerà alzare la gamba destra in alto come a voler portare il ginocchio verso il petto. A questo punto dovremo portar nuovamente il piede sullo scalino e, successivamente, tornare a terra con entrambi i piedi. Infine, ripeteremo il tutto partendo questa volta con la gamba sinistra.

Durante questo allenamento è importante non solo rimanere dritti con la schiena ma anche assicurarsi che le gambe siano sempre leggermente piegate. Oltre a cercare di contrarre i muscoli dei glutei Il più a lungo possibile. Basteranno tre o quattro serie da dieci ripetizioni per poter, già in poco tempo, vedere degli ottimi risultati. Il tutto ovviamente, e lo ripetiamo, solo se accompagnato da una dieta equilibrata e dunque non ipercalorica. Per tutti gli amanti dello sport quindi ecco appena svelato come ci vorranno solo dieci minuti al giorno di questo esercizio per ottenere gambe più snelle e allenate.