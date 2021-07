I 50 anni sono un grande traguardo per ogni donna. Molte di noi temono lo scorrere del tempo perché vedono il proprio corpo cambiare.

Non dobbiamo spaventarci però perché ci sono molte cose che possiamo fare per mantenere corpo e pelle più giovani. Per questo motivo, oggi la Redazione vuole spiegare come fare per mantenere la pelle giovane e tonica dopo i 50 anni.

3 trucchi infallibili per mantenere la pelle tonica ed elastica dopo i 50 anni

Per mantenere una pelle giovane, tonica e luminosa dobbiamo abituarci a praticare degli scrub alla pelle. Lo scrub permetterà di avere una pelle più luminosa levigandola e favorendo l’ossigenazione dei tessuti. Inoltre, lo scrub esalta l’abbronzatura perché in questo modo liberiamo la pelle dalle cellule morte e dalle impurità.

La Redazione consiglia di preparare uno scrub al miele e tè verde. Il tè verde possiede proprietà antiossidanti ed è quindi perfetto per favorire il rinnovamento delle cellule.

Per prepararlo, utilizziamo il tè verde in foglie perché è più efficace rispetto a quello in bustina. Dopo aver sbriciolato le foglie in un contenitore, uniamole a due cucchiai di zucchero di canna. Aggiungiamo anche un cucchiaino di miele e mescoliamo in tutto. Il composto dovrà essere denso e granuloso.

Dunque, dopo aver lavato ed asciugato il viso, applichiamo delicatamente questo scrub con movimenti circolari. Lasciamo lo scrub in posa per 15 minuti e rimuoviamolo con un panno morbido e umido.

Dopo aver sciacquato la pelle con acqua fresca la troveremo rinvigorita e tonica. Facciamo questo scrub almeno 2 volte la settimana per vedere i suoi benefici.

Alimentazione e stile di vita

Può sembrare banale, ma seguire alimentazione e stile di vita sani è alla base per una pelle sana, giovane e fresca. Nello specifico, consigliamo di assumere cibi ricchi di vitamina E che funzionano da elasticizzanti della pelle. Questa vitamina protegge la pelle dai radicali liberi ed ha azione antiossidante.

Consigliamo di assumere cibi ricchi di antociani, ovvero particolari pigmenti ad azione antiossidante presenti in alcuni frutti. Ne sono particolarmente ricchi i mirtilli, le more, i lamponi, i ribes e le ciliegie.

E infine, per quanto riguarda le nostre abitudini cerchiamo di non assumere alcol e di non fumare. Questi due comportamenti fanno invecchiare rapidamente la pelle. Cerchiamo invece di bere molta acqua per prevenire la formazione di rughe, per rigenerare le cellule ed eliminare le tossine.

Yoga facciale

Tra i 3 trucchi infallibili per mantenere la pelle tonica ed elastica dopo i 50 anni, l’ultimo prevede l’esecuzione di una particolare serie di esercizi. Questa ginnastica anti-età permette di rilassare i punti in cui si accumula la tensione nel viso ed allenare i muscoli facciali.

Sarà sufficiente dedicare a quest’attività 15 minuti al giorno per prevenire la formazione di rughe, doppio mento e mantenere la pelle elastica.

Approfondimento

3 efficaci rimedi della nonna per prevenire ed attenuare naturalmente i capillari rotti