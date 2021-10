I 50 anni per una donna rappresentano un’età di transizione. Vediamo il nostro corpo cambiare e spesso facciamo fatica ad adattarci al cambiamento. Bruciare i chili di troppo diventa più difficile, ma dopo i 50 anni dimagrire accelerando il metabolismo è possibile facendo queste cose.

Anche ciò che indossiamo ha la sua importanza. Può sembrare banale, ma come vestiamo può dire molte cose di noi. Il nostro look può trasmettere un’immagine coerente o meno con la nostra età.

Pertanto, oggi spieghiamo che per sembrare più giovani e magre a 50 anni dobbiamo seguire questi semplici trucchi.

Molte di noi temono di sbagliare. Se scegliamo outfit troppo eccentrici rischiamo di apparire come delle cinquantenni che giocano ad essere trentenni.

Ogni fisicità ha le proprie esigenze ma ci sono delle regole che valgono per tutti. In questo modo non saremo mai fuori luogo e potremo valorizzare la nostra figura.

Per sembrare più giovani e magre a 50 anni dobbiamo seguire questi semplici trucchi

Il primo trucco che dobbiamo seguire è quello di scegliere dei capi casual. Come dicevamo, per essere sempre perfette è necessario non esagerare. Ogni donna dovrebbe avere dei capi casual nel proprio armadio.

Scegliamo quindi dei jeans dal taglio regular e un blazer dal taglio sportivo. Abbiniamoli ad una scarpa décolleté alta oppure ad un paio di ballerine. In questo modo, renderemo più fine ed elegante il look.

Inoltre, non escludiamo capi del guardaroba maschile. Si chiama mannish style ed è un outfit tipicamente maschile riadattato per le donne attraverso l’uso di accessori femminili.

Stampe fiorite e jumpsuit

Per una cena o per occasioni speciali, non sottovalutiamo abiti e gonne a stampe fiorite. Questo stile regala fascino e femminilità alla nostra figura senza sembrare fuori luogo.

La regola d’oro è evitare capi troppo attillati che possano metterci in imbarazzo. Puntiamo sulle jumpsuit o maxi tute. Questi sono capi eleganti perfetti per una serata importante e ci faranno apparire più snelle.

Scegliamone una che sottolinei leggermente il punto vita se siamo donne dalla forma a clessidra o a pera. Se la jumpsuit è smanicata o a manica corta abbiniamola ad una giacca tipo blazer.

Gonne midi e pantaloni a palazzo

Evitiamo categoricamente le minigonne anche se abbiamo delle belle gambe. Per acquisire punti di stile, scegliamo una gonna midi da abbinare ad una camicia ed un paio di décolleté.

Se invece vogliamo essere più comode ma sempre eleganti, puntiamo su un pantalone a palazzo. La loro linea morbida ed elegante si adatta ad ogni tipo di silhouette.

Completiamo il look con un blazer dello stesso colore del pantalone ed una blusa smanicata con fiocco. Infine, un paio di pumps ai piedi slanceranno ulteriormente la nostra figura.

Accessori

Escludiamo dal nostro guardaroba gioielli esagerati e troppo appariscenti. Diamo spazio invece a modelli di design in grado di dare risalto al nostro look.

Lo stesso vale per le borse e per i tacchi. Evitiamo calzature dalle altezze vertiginose e borse stravaganti. Less is more, quindi puntiamo su classiche décolleté o ballerine e borse regular in tinta unita.