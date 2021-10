Gli oli essenziali sono prodotti di origine naturale estratti da piante dotate di particolari profumi spesso molto piacevoli. Infatti, questi oli contengono sostanze volatili che a temperatura ambiente donano all’olio il tipico profumo. Molti oli vegetali vengono impiegati in ambito cosmetico e sono ingredienti di creme, maschere, shampoo e trattamenti. Infatti, in misura diversa, molti di questi oli essenziali agiscono positivamente su pelle o capelli per ridar loro splendore e bellezza.

Ma non solo, alcuni oli essenziali sono capaci di rafforzare persino le ciglia e continuando a leggere vedremo quale olio agisce così.

Ecco il favoloso olio essenziale che ci donerà ciglia lunghe e folte, forti come non mai

L’olio essenziale di rosa mosqueta è un olio che si ricava spremendo i semi di questa pianta, un arbusto spinoso dell’America del sud. È ricco di vitamina A, C, E e K ed è un buon antiossidante, che permette alle cellule di rigenerarsi. Ecco perché l’applicazione di quest’olio sembrerebbe poter rafforzare le ciglia e renderle folte e lunghe.

L’olio essenziale di rosa mosqueta è molto utilizzato nel Mondo della cosmesi, come ad esempio in creme per la pelle. Qui, l’olio agisce combattendo l’invecchiamento della cute e mantenendo idratata la pelle. Poi, è un utile rimedio della nonna per trattare l’eczema o per prevenire e curare cellulite, smagliature e cicatrici. Infine, l’olio essenziale di rosa mosqueta si usa nelle creme da applicare dopo la depilazione per lenire la pelle maltrattata.

Vediamo ora come usare quest’olio sulle ciglia.

Olio essenziale di rosa mosqueta

Come abbiamo visto, ecco qual è il favoloso olio essenziale che ci donerà ciglia lunghe e folte, forti come non mai. Per cui, se come spesso capita si hanno ciglia fini e fragili, questo rimedio naturale potrebbe aiutare. La presenza delle vitamine A e C, dell’acido oleico e di quello linoleico è ottima per la cura delle ciglia. Infatti, applicando regolarmente quest’olio sarà possibile prevenire o curare la caduta delle ciglia e renderle più forti e lunghe. Come risultato avremo delle ciglia lunghe, visibilmente più forti e folte, per uno sguardo intenso e profondo.

Per applicare l’olio, si consiglia o di massaggiare con le dita l’olio direttamente sulle ciglia, o di usare un applicatore per mascara. In questo caso, sarà molto più semplice distribuire al meglio il prodotto lungo le ciglia, senza sprecare il prodotto. Attenzione, però, a usare un applicatore pulito e senza tracce di mascara. Per un risultato ottimale, si consiglia di applicare l’olio ogni sera prima di andare a dormire.

Ecco, dunque, come avere uno sguardo profondo e intenso anche senza bisogno di truccarsi prendendoci cura delle nostre ciglia.

Approfondimento

Diciamo addio all’acne e alla pelle impura con questo strepitoso siero viso.