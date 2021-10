La corsa leggera, in cui si raggiunge la velocità massima di 8 km/h, è la migliore in assoluto. Non bisogna essere dei maratoneti per aiutare il proprio organismo a svolgere bene il suo lavoro. Tantomeno dei pigroni che passano dal divano alla sedia al letto. Come dicevano i latini: “In medio stat virtus” e questo funziona per tutte le cose.

Non serve raggiungere chissà quali livelli estremi o chissà quale sforzo fisico per farci del bene. Anzi, più siamo leggeri quando facciamo jogging meglio è. E poi bastano 2-4 ore alla settimana. Ma vediamo più da vicino perché correre dovrebbe far funzionare meglio cuore e cervello.

Ecco quindi 6 validi motivi per cui dovremmo cominciare a correre in maniera moderata.

Il footing leggero ci rende sani sia mentalmente che fisicamente

Una persona che pratica 1/2 ore alla settimana di footing ad una velocità di circa 8 km all’ora vede ridotto il rischio di mortalità del 30 % rispetto ad una persona sedentaria.

Una corsa troppo vigorosa e veloce, perpetrata per decenni o comunque svariati anni a forte intensità, può farci ottenere l’effetto contrario. Quindi causare problemi al sistema cardiovascolare.

La corsa moderata fa bene al cuore. A quanto pare è in grado di migliorare il processo di assorbimento dell’ossigeno e la fluidità del sangue. Ne consegue che la funzionalità cardiaca lavori decisamente meglio.

La storia che la corsa faccia venire l’artrosi alle ginocchia è falsa. In realtà la corsa condotta in modo moderato rinforza le difese immunitarie e la densità delle ossa. Inoltre fortifica il nostro organismo contro le infiammazioni. Insomma ormai non ci sono più scuse per non avere ancora cominciato.

Aiuta a dimagrire. Riesce infatti a tenere sotto controllo i trigliceridi abbassandoli, e lo stesso fa con la pressione. Questo garantisce senza dubbio un doppio scudo contro l’obesità e una strada più aperta verso la perdita di peso.

Ecco 6 validi motivi per cui dovremmo cominciare a correre in maniera moderata

La corsa moderata è un vero e proprio toccasana anche per il nostro cervello. Aiuta infatti a rimanere giovani e attivi. La nascita di nuove cellule staminali dei neuroni è facilitata dal footing leggero. Bastano anche solo 30 minuti per migliorare le prestazioni del nostro cervello e per ricaricarci dopo una giornata passata in ufficio o al pc.

Senza considerare che correre ci fa risparmiare un sacco di tempo e può essere fatto ovunque. Possiamo correre per andare al lavoro o mentre torniamo, al parco vicino casa o al percorso verde. Inoltre l’esperienza settimanale di corsa se svolta in compagnia aiuta le nostre relazioni sociali. Ci permette di conoscere nuove persone con cui possiamo passare del tempo prezioso e scambiare interessi comuni ed esperienze. Oppure può diventare una passione da coltivare con gli amici di sempre.

Correre rende sani e belli, in tutti i sensi. Non ci resta che correre a cominciare!