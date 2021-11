L’acne è un problema per moltissime persone e soprattutto per gli adolescenti. Si tratta di un’infiammazione dei follicoli pilosebacei che causa la presenza di brufoli sul viso, ma anche in altre parti del corpo. Inoltre, in molte persone l’acne non scompare una volta divenuti adulti e continua a rendere la vita difficile a chi ne soffre.

Ma se siamo stanchi delle prese in giro e dei brufoli, forse si potrebbe provare a correre ai ripari. Ma come fare per sconfiggere l’acne? Un’idea sarebbe di aggiustare la propria dieta e continuando a leggere vedremo 5 alimenti da mangiare e 5 da evitare secondo gli esperti per riuscire a sconfiggere l’odiatissima acne.

L’infiammazione

Come accennato, l’acne è un’infiammazione che si manifesta attraverso punti neri e brufoli su viso, collo, torace e dorso. Sia che se ne soffra da adolescenti che da adulti, si tratta di un problema molto fastidioso e che provoca inestetismi spiacevoli. In effetti, spesso chi ha sofferto di acne continua a mostrarne i segni anche ad anni di distanza a causa delle cicatrici.

Ecco perché sarebbe meglio provare a curarla; ad esempio, una delle cause di acne è una dieta scorretta. Esistono alimenti che favoriscono l’infiammazione e la comparsa dell’acne, altri invece che ci proteggono da essa. Perciò, prima ancora di ricorrere a farmaci e terapie, si potrebbe provare a modificare la propria dieta.

5 alimenti da mangiare e 5 da evitare secondo gli esperti per riuscire a sconfiggere l’odiatissima acne

Come accennato, l’acne può dipendere da diversi fattori, come lo stress, la familiarità, l’igiene, l’inquinamento e l’alimentazione. Quest’ultimo elemento è una delle cause più semplici da provare a rimuovere, correggendo la dieta. In effetti, sembrerebbe che seguendo una corretta dieta mediterranea si aiuti a contrastare l’acne. Perciò, vediamo quali sono i 5 alimenti da evitare per combattere l’acne:

carne rossa e insaccati: sono alimenti ricchi di grassi saturi;

latticini: questi prodotti sembrerebbero favorire la comparsa dell’acne;

alcol: gli alti livelli di zucchero potrebbero attivare l’ormone IGI-1, responsabile dell’eccessiva produzione di sebo;

zuccheri: troppi zuccheri possono far salire i livelli di insulina nel sangue, che favorisce una produzione eccessiva di sebo;

margarina: è ricca di grassi trans, che sono correlabili a un aggravarsi dell’acne.

Invece, sono questi i 5 alimenti da aggiungere alla propria dieta:

pesce: è ricco di omega 3, che sembrerebbe capace di ridurre l’infiammazione;

frutta e verdura: sono ricchi di vitamine e sali fondamentali per prevenire e contrastare l’acne. In particolare, le vitamine A, C, E, sono in grado di proteggere e riparare la pelle;

acqua e tè verde: una buona idratazione permette di purificare il corpo dalle tossine. Inoltre, il tè verde è ricco di antiossidanti;

cereali integrali: sono ricchi di minerali come il selenio, che riduce l’infiammazione della pelle, e il magnesio, ottimo per l’equilibrio ormonale;

semi di lino: sono ricchi di omega 3.

In conclusione, una dieta ricca di verdura, cereali integrali, legumi e frutta secca e povera di latticini, grassi saturi e zuccheri è ideale contro l’acne.

