Il pollo è una delle carni più consumate al Mondo ed è amato da tutti, grandi e piccini. Si tratta di una carne bianca dal sapore delicato e perfetta per ricette di vario tipo, primi e secondi compresi.

Infatti, questa carne si adatta bene sia ad un condimento delicato, che ad uno più speziato e ricco di sapori. Eppure, quasi nessuno conosce la ricetta perfetta per la stagione, con cui ritrovare l’amore perduto per il pollo.

Riscopriamo il nostro amore per il pollo grazie a un piatto sofisticato e un ingrediente segreto: il tartufo nero

Il tartufo nero è un fungo che cresce sottoterra vicino alle radici di alcune piante arboree, dalle quali il tartufo riceve le sostanze di cui ha bisogno. Il tartufo è in generale un fungo piuttosto raro e costoso, dal gusto unico e dall’aroma pungente. Quello nero si può trovare, in Italia, nelle regioni Toscana e Umbria, ed è ottimo da gustare sia crudo che cotto. In effetti, a differenza del tartufo bianco, quello nero acquisisce un sapore intenso durante la cottura.

In ogni caso, il tartufo nero è buono e leggero, dato che conta appena 31 calorie per 100 grammi di prodotto. Contiene molta acqua, ma anche proteine e fibre e, in minor misura, carboidrati e grassi. Infine, il tartufo nero contiene diversi sali minerali utili e vitamine, e perciò ha effetti positivi sulla salute.

Per cui, aggiungendo il tartufo nero alla nostra alimentazione otterremo molti benefici.

Ricetta con il tartufo nero

Come abbiamo visto, grazie a un piatto sofisticato e un ingrediente segreto, riscopriamo il nostro amore per il pollo. Questa ricetta è molto semplice e saporita, perfetta da gustare con delle verdurine o patate al forno.

Ingredienti per 2 persone:

300 gr petto di pollo a fette;

1 cucchiaio di farina;

½ tartufo nero pulito;

1 tuorlo;

320 ml latte;

2 cucchiai olio evo;

q.b. sale, pepe.

Procedimento

Cominciare sbattendo il tuorlo con il latte con una frusta, poi, in una ciotola a parte, versare della farina. Ora, passare il pollo nella farina per ricoprirlo totalmente, poi scaldare in padella l’olio e farvi rosolare il pollo per circa 5 minuti per lato.

Quando si sarà formata una crosticina, versare il latte emulsionato con il tuorlo in padella e regolare di sale e pepe. Poi, continuare la cottura per circa 5 minuti.

Adesso, tagliare il tartufo a fette e unire al pollo, poi spegnere la fiamma e lasciar rapprendere per un paio di minuti. Infine, servire il pollo caldo.

Ecco, quindi, come scoprire un nuovo modo per cucinare il pollo.

