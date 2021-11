L’aspetto e la forma delle unghie, per molti di noi, è fondamentale. Infatti, in tantissimi tendono a curare in modo assiduo questa parte del corpo. E per lo più lo si fa per una questione di forma e aspetto. Le manicure, i gel, i semipermanenti e gli smalti sono tutti momenti che ritagliamo proprio per l’aspetto delle nostre mani e per cercare di rendere le nostre unghie sempre perfette e invidiabili. E in questo non c’è nulla di male, anzi. Ma dovremmo iniziare, forse, a guardare anche un po’ al di là della semplice apparenza delle nostre unghie, concentrandoci piuttosto su alcuni elementi che sicuramente potrebbero suggerirci qualcosa sul nostro stato di salute.

Se le nostre unghie hanno questo aspetto attenzione perché potrebbe essere un sintomo di patologie all’apparato respiratorio

Se ci fermiamo un attimo a riflettere, potremo facilmente constatare che ogni persona ha un’unghia diversa. Infatti, c’è chi le ha più lunghe, chi più corte, chi schiacciate, chi rialzate, chi forti e resistenti e chi invece sfibrate e deboli. Ma invece di guardarne solo l’apparenza, cerchiamo di andare un pochino oltre. Infatti, forse non tutti lo sanno, ma l’aspetto e la forma delle unghie può rivelare molto sul nostro stato di salute. Infatti, quest’area del corpo, nello specifico, assume un determinato aspetto per avvisarci che ci potrebbe essere un problema in arrivo di cui forse non sospettavamo ancora.

Una forma davvero particolare quella del vetrino di orologio che potrebbe indicarci una patologia nascosta

Di questa particolare forma dell’unghia avevamo già parlato in passato. Infatti, in questo nostro precedente articolo, spieghiamo alcuni significati nascosti che potrebbero avere le unghie a forma di vetrino di orologio. Tra questi, solo per fare qualche esempio, ritroviamo dei problemi all’intestino o al fegato. Ma non è finita qui. Questa strana forma, infatti, potrebbe indicarci anche un’altra situazione spiacevole cui dovremmo dare riguardo. Stiamo parlando di patologie dell’apparato respiratorio, proprio come spiega Humanitas. Dunque, osserviamo bene le nostre mani. Se le nostre unghie hanno questo aspetto attenzione perché potrebbe essere un sintomo di patologie all’apparato respiratorio. Anche se dovessimo notare questa fatidica forma al vetrino di orologio, però, non allarmiamoci subito. Piuttosto, avendo queste informazioni preziose, confrontiamoci immediatamente con il nostro medico di fiducia. Con una visita, lui saprà sicuramente spiegarci in che situazione ci troviamo e potrà dirci cosa dobbiamo fare esattamente senza alcun tipo di dubbio.

