Esistono diversi tipi di pelle ed ognuno ha le sue esigenze ed i suoi bisogni. Infatti, che si tratti di pelli grasse, secche o miste, il rimedio per ottenere una pelle perfetta e senza inestetismi è capire quali prodotti usare. Poi, è fondamentale essere costanti nella skincare routine, ovvero nella cura quotidiana della pelle.

Di recente è sempre più diffusa la pratica di creare da sé, con prodotti genuini e naturali, i prodotti per la cura della propria pelle. Che sia per il rispetto dell’ambiente o per risparmiare, oggi sono moltissime le persone che decidono di darsi al fai da te.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Continuando a leggere, vedremo come realizzare questo prodotto semplicissimo e perfetto per chi ha la pelle grassa, che protegge la pelle dagli inestetismi.

Siero viso per pelle grassa

La pelle grassa è caratterizzata da un aspetto lucido e dalla tendenza a sviluppare brufoli e punti neri. Il siero viso ideale per chi ha questo tipo di pelle dovrebbe nutrire la pelle ma senza ungere. Ecco, quindi, è questo il prodotto perfetto e semplicissimo da realizzare che protegge la pelle dagli inestetismi ideale per chi ha la pelle grassa e lucida.

Ingredienti:

a) olio di jojoba: con mezzo cucchiaino si otterrà un effetto protettivo per la pelle, senza ungere;

b) olio di argan: anche qui basterà mezzo cucchiaino, ed è perfetto per le sue proprietà nutrienti ed elasticizzanti;

c) olio di nocciola: ideale per le pelli grasse, questo olio non unge. Anche qui, mezzo cucchiaino sarà più che sufficiente;

d) olio essenziale di limone: una goccia sola di questo ingrediente conferirà al siero proprietà antinfiammatorie ed astringenti.

Unendo questi ingredienti ed amalgamandoli per bene, si otterrà questo prodotto perfetto e semplicissimo da realizzare che protegge la pelle da inestetismi ideale per le pelli grasse: un siero viso fai da te. Ora, sarà sufficiente applicarlo sulla pelle come sempre, dopo averla detersa ed aver applicato il tonico.

Approfondimento

Ecco qual è l’ingrediente segreto ma che tutti gli amanti del fai da te hanno in casa per il siero viso perfetto per le pelli secche