Vediamo in questa sede alcuni degli alimenti che dovrebbero far parte del regime alimentare maschile. Si tratta di cibi che secondo diversi studi medico-scientifici fanno bene a prostata e testosterone, ossia alla salute “intima” degli uomini.

Ma entriamo subito nel vivo, ecco 5 alimenti che fanno bene alla prostata e anche per evitare possibili infiammazioni.

Peperoni rossi

In generale i peperoni sono ricchi di licopene, una particolare sostanza naturale presente in alcuni cibi di origine vegetale.

L’interesse per il licopene è dato dal fatto che possiedono elevate proprietà antiossidanti utili per le malattie cardiovascolari e alcune forme tumorali. Tuttavia, i peperoni rossi ne contengono fino a 10 volte di più e inoltre sono ricchi di betacarotene e vitamina C.

Qui al link riportiamo la ricetta di due contorni a base di peperoni rossi.

Cereali integrali

Altrettanto consigliati sono i cereali integrali. Fanno bene nella prevenzione di malattie cardiache e diversi studi hanno dimostrato una sistematica protezione sui tumori dell’apparto digerente e urinari.

Ancora, le fibre favoriscono un senso di sazietà, abbassano il colesterolo e regolano la glicemia (qui al link altri suggerimenti sul tema).

L’anguria

Poi troviamo l’anguria, uno dei frutti tipici della stagione estiva e tanto amato per il suo potere dissetante e rinfrescante. L’anguria è ricchissima di potassio, anche più delle stesse banane, e quindi è benefica per la circolazione sanguigna.

Inoltre la citrullina in essa contenuta favorisce la naturale dilatazione dei vasi sanguigni.

Pomodori e salsa di pomodoro

Diverse ricerche hanno dimostrato l’effetto benefico dei pomodori rossi (e relativa salsa) sul tumore alla prostata. In particolare si è notato come la loro assunzione nel regime alimentare maschile ne abbassi il rischio di contrarlo.

Anche in questo caso “il merito” è legato al loro essere ricchi di licopene, sostanza dalle spiccate proprietà antiossidanti. Per cui aiutano molto nel ridurre l’infiammazione della prostata.

Infine, diversi studi indicano come un consumo regolare di olio extravergine d’oliva aiuta a prevenire il cancro alla prostata.

È un olio ricco di vitamina E ed ha proprietà antiossidanti, utili quindi a ridurre anche l’infiammazione della prostata.

