La natura trova sempre infiniti e incredibili modi di sorprendere anche nella cura del verde. Essa offre davvero tante soluzioni naturali come questa, ma non solo. Spesso il segreto di piante rigogliose e straordinariamente fiorite è questa vera perla biologica dai risultati eccezionali. Si tratta della fibra di cocco, che oggi costituisce anche una delle migliori alternative bio alla torba. Sull’utilizzo della torba in giardino il mondo di appassionati e professionisti del verde è diviso. Qualcuno lamenta problemi sull’eco sostenibilità che portano sempre più persone a usare in sostituzione proprio la fibra di cocco.

Che cos’è e come usarla nella cura delle piante

Si tratta di un materiale assai naturale che molti utilizzano da solo o in abbinamento ad altre sostanze. La fibra di cocco è anche detta Coir o Coir Dust ed è possibile ricavarla dal frutto in questione. La parte interessata è il mesocarpo della noce, ossia l’involucro che riveste la polpa bianca della noce di cocco.

Questa sezione del cocco è uno scarto vero e proprio che offre però impieghi alternativi davvero incredibili. Ovviamente la fibra subisce una lavorazione che serve a renderla sufficientemente umida. La fibra di cocco ha un pH sub acido e un alto contenuto di sodio, potassio e cloro. È possibile utilizzarla per il semenzaio e la coltivazione in vaso, ma anche come ammendante.

Perché il segreto di piante rigogliose e straordinariamente fiorite è questa vera perla biologica

Per il semenzaio bisogna utilizzare la fibra di cocco più raffinata, mentre per le piante da vaso occorre impiegare quella più grossolana. Se usata come ammendante la fibra di cocco migliora le caratteristiche del suolo, migliorandone drenaggio e consistenza argillosa. È possibile acquistarla in mattonelle e usarla dopo averla messa a bagno.

La fibra di cocco aumenterà immediatamente il suo volume. Oppure in commercio è possibile trovarla in comodi sacchi. In questo caso è possibile usarla in abbinamento ad altri terricci o ad altro materiale organico.

Nel caso di fibra in mattonella il costo è di circa 20 euro per 100 litri. Quella in sacchi costa all’incirca la metà per 25 litri. In entrambi casi costituirà una vera salvezza nella cura delle piante e sarà impossibile abbandonarla una volta conosciuti i benefici.