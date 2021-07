Se si dovessero elencare due cause che pregiudicano il nostro aspetto fisico oltre che provocarci disagio queste sarebbero probabilmente cellulite e ritenzione idrica. Molti italiani ne soffrono e il problema si evidenzia soprattutto con la bella stagione, quando ci svestiamo e affrontiamo la prova costume.

Per mettere fine definitivamente alla questione si può partire dall’alimentazione. Bisogna infatti tenere in conto ciò che il nostro corpo assimila, offrendogli i giusti benefici per la nostra salute. A questo proposito vi sono 2 sali minerali importantissimi per contrastare cellulite e ritenzione idrica e come assumerli lo spiegheremo subito.

Un dubbio da chiarire

Spesso vengono confuse e ritenute identiche, ma si è in errore. Infatti, anche se coinvolgono entrambe il sistema circolatorio, cellulite e ritenzione idrica presentano alcune differenze. La prima è un complesso di alterazioni che consiste in un’infiammazione del tessuto connettivo e adiposo. Ciò si traduce nella tipica pelle a buccia d’arancia. La ritenzione idrica è invece un disturbo causato dall’accumulo di liquidi in alcune zone del corpo, che provoca gonfiore.

Se pizzicandoci la pelle con le dita noteremo il formarsi di piccoli buchi bianchi, probabilmente sarà cellulite. Al contrario, se schiacciando la cute con un dito notiamo un unico affossamento in corrispondenza della zona che abbiamo schiacciato, allora potremmo soffrire di ritenzione idrica. Riassumendo quanto detto, possiamo dedurre, con le dovute eccezioni, che la cellulite sia a volte la conseguenza degli effetti della ritenzione idrica.

2 sali minerali importantissimi per contrastare cellulite e ritenzione idrica e come assumerli

I 2 minerali che ci possono aiutare a uscire da questa situazione sono magnesio e potassio. Infatti, entrambi contribuiscono a migliorare la circolazione del sangue e favoriscono il buon funzionamento dei muscoli. Per assumerli vi sono due metodi alternativi. Innanzitutto potremmo prendere degli integratori specifici, che oltre a combattere ritenzione e cellulite sono un aiuto per rimetterci in forze quando l’afa non da tregua.

Un altro sistema è invece iniziare una dieta che comprenda una parte sostanziosa di questi due minerali. In questo caso vi sono diversi cibi che potremmo consumare. Per esempio melone, fragole, ciliegie e frutta secca sono una fonte di magnesio importante, al pari dei cereali integrali e verdure come broccoli e cavolfiori. Il potassio lo si trova invece in buona quantità in kiwi, banane, funghi, spinaci e patate.

Approfondimento

