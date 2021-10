Che potenza questa verdura poco utilizzata che combatte la glicemia e il colesterolo aiutando il cuore come abbiamo visto ieri. Oggi, invece vedremo 4 vitamine fondamentali e 4 straordinari minerali nell’ortaggio autunnale difensore numero 1 della nostra salute. Non sarà magari buonissimo, soprattutto se cotto al vapore, ma ha un bagaglio di nutrienti davvero strepitoso. La scienza gli riconosce ufficialmente dei benefici per il cervello, il cuore, le ossa e la prostata. Ma, non solo, come vedremo in questo articolo dei nostri Esperti.

Dal Belgio ecco il nostro soccorso

I cavoletti di Bruxelles appartengono ufficialmente alla famiglia delle “brassicacee”, ortaggi riconosciuti per i loro benefici dalla scienza alimentare. Fanno parte di quel gruppo di verdure così eccezionali per il nostro organismo come i broccoli, i cavoli e i cavolfiori. La loro origine sembra risalire proprio alla capitale belga in cui sembra siano stati coltivati con successo già nel 1500. E, a proposito di questa famiglia, che potenza questa verdura poco utilizzata che combatte la glicemia e il colesterolo aiutando il cuore.

4 vitamine fondamentali e 4 straordinari minerali nell’ortaggio autunnale difensore numero 1 della nostra salute

Tutta la scienza alimentare ma anche quella medica concordano sui benefici incredibili di questi alimenti sulla nostra salute. Non è assolutamente un segreto che anche gli oncologi suggeriscano di assumere le brassicacee per prevenire l’insorgere delle malattie. Con il bagaglio di vitamine, antiossidanti, minerali e fibre, questi ortaggi sono una vera e propria miniera di salute a nostra disposizione.

C’è anche una curiosità che pochi conoscono: il cavoletto di Bruxelles, che contiene vitamina A, C, E, K e B6 e tanti minerali tra cui fosforo, calcio, magnesio, sodio, riesce ad avere un effetto bipartisan su entrambi i sessi. Mentre, tra le altre cose, aiuta gli uomini nel preservare la salute della prostata, è utile anche al sesso femminile. In questo senso, infatti, possiede dei risvolti positivi sul funzionamento del metabolismo ormonale delle quote rosa.

Una lista infinita di antiossidanti

Se volessimo elencare qui, uno per uno tutti gli antiossidanti e i nutrienti presenti nei cavoletti di Bruxelles, non basterebbe un articolo intero. Tralasciando infatti i vari nomi specifici e tecnici, vogliamo però ricordare che l’insieme di queste sostanze ci aiuta a:

migliorare la salute dei nostri occhi;

rinforzare le ossa;

aiutare il cervello stimolandone la concentrazione;

disintossicare il fegato;

rafforzare le difese immunitarie.

Senza considerare, come abbiamo accennato prima, l’azione riconosciuta dalla scienza del cavoletto di Bruxelles sulla prevenzione di tumori devastanti come quello del colon.

