Possiamo sconfiggere il colesterolo alto sia con le abitudini di vita che con l’alimentazione. Ma anche le bevande sono molto importanti soprattutto d’estate quando sudiamo e dobbiamo reidratarci. Ecco allora 2 bevande insospettabili perfette per combattere il colesterolo alto e innalzare quello buono. Vediamole in questo articolo dei nostri Esperti della Redazione.

Possiamo utilizzare una delle piantine aromatiche del nostro balcone per ridurre sensibilmente i trigliceridi. Otterremo infatti col basilico uno spettacolare infuso ideale per equilibrare i livelli del colesterolo. Ci basterà prendere una decina di foglie di basilico fresco, assieme a una tazza d’acqua e al succo di mezzo limone.

Facciamo bollire in un pentolino acqua e basilico per una decina di minuti, al termine dei quali lasciamo riposare per un quarto d’ora.

Aggiungiamo il succo di limone e assumiamo l’infuso possibilmente lontano dai pasti. Anzi l’ideale perché questa bevanda renda al massimo della sua funzione è assumerla una decina di minuti prima dei pasti.

Uno di sistemi meno conosciuti ma più efficaci

Sicuramente pochi tra i nostri Lettori avranno sentito dire che il tamarindo è in grado di contrastare efficacemente di colesterolo. Molti conosceranno invece la bevanda molto in voga negli anni ’80 ricavata proprio da questo frutto africano. Ancora oggi il suo succo ha molti estimatori. Per quanto ci riguarda invece ecco come preparare la nostra tisana abbassa colesterolo:

procuriamoci un tamarindo, del succo di limone e una tazza d’acqua;

sbucciamo il frutto e tagliamolo a pezzetti facendolo bollire per un quarto d’ora;

a questo punto beviamo la tisana e mangiamo i pezzi del frutto.

Sarebbe consigliabile assumere un paio di tazze al giorno di tisana al tamarindo in caso di colesterolo alto. Possibilmente a digiuno alla mattina e alla sera prima di coricarci.

