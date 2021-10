Una crisi lampo per Facebook, nelle ultime 24 ore. Uno scandalo e un inspiegabile crollo delle piattaforme social hanno colpito ieri il gruppo di Mark Zuckerberg. Con WhatsApp, Instagram e Facebook in blackout totale. Uno shock che ha paralizzato il Mondo per cinque ore. Anche i titoli del gruppo, al Nasdaq, hanno chiuso in forte calo. Ecco cosa è successo nelle ultime 24 ore, secondo la prima ricostruzione della Redazione Attualità di ProiezionidiBorsa.

Breakfast con scandalo

Tutto è cominciato ieri mattina quando Frances Haugen, ex manager del gruppo, consegnava migliaia di pagine di documenti al Congresso e al Wall Street Journal. Ha accusato l’azienda Facebook di pensare prima ai profitti invece che alla sicurezza delle persone. Ma anche di aver permesso la diffusione di informazioni false. Per privilegiare prima di tutto i guadagni.

L’ora buia del blackout

Prima delle 12 di Washington (poco prima delle 18 in Italia), l’inspiegabile blackout. Tutti i servizi social del gruppo quindi Facebook, WhatsApp e Instagram, sono andati in tilt in tutto il mondo. Il blackout è durato cinque ore. Durante le quali gli utenti sono rimasti in comunicazione tramite altri social come Tik Tok, Telegram e Twitter. Secondo alcuni esperti, la galassia Facebook in contratti pubblicitari, ci avrebbe rimesso qualcosa come 80 milioni di dollari. Il titolo di Facebook, sceso fino a 322,70 dollari, ha chiuso in calo al Nasdaq, chiudendo in ribasso del 4,89% a 326,72 dollari. La perdita complessiva al listino è stimabile in circa sei miliardi di dollari. Bloomberg ritiene invece che la perdita economica a livello mondiale sia stata pari a 160 milioni di dollari per ogni ora di interruzione.

Le ragioni del guasto

Facebook, blackout della galassia: perdite economiche e di dati spaventano aziende e governi. Che cosa sia effettivamente successo, nessuno può saperlo. La società ha laconicamente annunciato che ora è tutto a posto. Potrebbe essere intervenuto un cambiamento all’interno delle infrastrutture di Facebook che collegano tutti i sistemi, sostengono alcuni esperti. Ciò potrebbe aver creato problemi di comunicazione, con un effetto a cascata, isolando i sistemi di Facebook da Internet. Altri informatici sostengono che non ci sia stato un danno ai dati né un rischio di attacco hacker. In quelle ore Facebook non era raggiungibile, sembrava letteralmente sparito da Internet.

Ovviamente l’interruzione di servizio di Facebook ha messo in moto una riflessione a livello globale. Governi e imprese hanno dibattuto su quante delle nostre attività si fondano sulla comunicazione attraverso i social network. E quanto sia rischioso affidarsi a quelli di una sola società. In vista di questi possibili accadimenti, aziende e cittadini devono dotarsi di canali di comunicazione alternativi. Di app ‘indigene’ magari sviluppate a livello continentale. A proposito di ciò ecco cosa ci sarebbe dentro un indice Nasdaq europeo.