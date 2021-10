Questi quasi due anni di Pandemia hanno risvegliato in tutti noi l’incubo dell’igiene. Se le aziende del settore stanno fatturando cifre incredibili, in casa e al lavoro siamo circondati da detergenti e disinfettanti. Ovviamente si scatenano anche le indagini e le ricerche su quali siano i luoghi a maggiore rischio i generi che frequentiamo. È incredibile ma non è la tavoletta del wc il posto più sporco della nostra casa. Per lo meno è un buon segnale stando alle ultime statistiche, perché vuol dire che igienizziamo i nostri bagni molto bene. Indagini, badiamo bene che sono condotte soprattutto sul web, da parte di aziende del settore e quindi dobbiamo prenderle con beneficio d’inventario. Non che non valgano, ma ovviamente non possono avere la stessa forza informativa di un istituto o un ente accreditati.

La superficie più sporca non è dove ci laviamo

In effetti avremmo tutti potuto pensare al bagno come ambiente più sporco in assoluto della casa. Probabilmente potrebbe esserlo per la somma delle superfici che lo compongono. Ma, a livello individuale, almeno questa volta né il bidè e né il water risultano ai primi posti della classifica degli spazi più sporchi della casa. Questo, sicuramente, come dicevamo anche sull’onda mediatica della Pandemia. Andiamo allora a vedere per nostra curiosità dove si nasconde lo sporco più ostinato di casa.

Secondo i recenti sondaggi al primo posto dei posti meno igienici della casa c’è il rubinetto della cucina. Sicuramente si avvantaggia di questa posizione in classifica perché accoglie non soltanto il lavaggio delle nostre mani, ma soprattutto i depositi di cibo. Va da sé quindi che, portandosi in dote batteri, microbi e sporcizia varia depositatasi sugli alimenti, veleggi al primo posto in classifica. E, a proposito, di igiene degli alimenti, attenzione a tutti questi alimenti perché sono pieni di pesticidi. E si riversano tutti nel nostro lavabo di cucina.

Un salto in basso

Subito dopo il lavello della cucina, troviamo accessori e superfici abbastanza scontati: spugne e asciugamani, tastiera del computer e interruttori della luce, fino al tagliere di cucina. Andiamo invece a chiudere la classifica con una curiosità. Nonostante ci portino in casa di tutto, le superfici più sporche non sono quelle frequentate dai nostri amici a quattro zampe. Se da un lato potrebbe essere una sorpresa, dall’altro è, invece una conferma perché puliamo di più proprio i loro ambienti. Dalla cuccia fino ai giochi, dalle ciotole ai loro peluche, quasi quotidianamente buttiamo tutto in lavatrice e lavastoviglie. Per l’igiene loro e di tutta la casa.

