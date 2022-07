Durante l’estate, i colori del mare, la luce del sole al tramonto e il cielo azzurro, ci regalano delle magnifiche opportunità per scattare foto molto suggestive. Piccoli ricordi che possiamo conservare e che rappresentano un vero e proprio tesoro.

Non è sempre facile scattare la fotografia perfetta. È necessario trovare l’angolazione giusta, la luce adatta e la posa che aiuti a valorizzare il fisico e nascondere le imperfezioni. Diciamo la verità, c’è chi è perfetta in tutte le foto anche indossando un abbigliamento basic e un filo di trucco e chi invece non è per nulla fotogenica.

Spesso per evitare che le foto mettano in risalto solo i nostri difetti, utilizziamo uno di quei filtri che ci rende più belle ma poco naturali.

4 trucchi per sembrare più alte, slanciate e perfette in foto senza usare filtri

Ma come fanno le influencer o le star del cinema ad apparire sempre perfette in ogni foto? Non tutti sanno che esistono dei trucchetti molto furbi, che ci permettono di essere fotogenici in ogni scatto, anche con il caldo in estate e anche se non utilizziamo i filtri di bellezza.

Iniziamo dall’abbigliamento. Ogni fisico necessita del giusto outfit. Per sembrare più magre e slanciate potremmo indossare un vestito molto morbido oppure dei pantaloni a vita alta. Evitiamo i colori pastello, che potrebbero accentuare i difetti, e le scarpe con il cinturino alla caviglia, che tagliano la gamba.

Se siamo in costume da bagno e non vogliamo mostre gambe e fianchi, copriamo queste parti del corpo con un pareo o un foulard. Per sembrare più alte e slanciate, evitiamo di posizionarci vicino ad oggetti che hanno un’altezza prestabilita.

La posizione migliore e l’importanza dei capelli

Facciamo attenzione anche ai piccoli particolari. Per sembrare più magre e alte in foto, dobbiamo posizionare una gamba davanti all’altra. Inoltre, ricordiamo di non incurvare la schiena, trattenere la pancia ed evitare le pose frontali. Le mani non lasciamole cadere a caso, ma poggiamone una sui fianchi. Se invece siamo sedute, cerchiamo di incrociare le gambe e tenere le caviglie unite.

Anche i capelli svolgono un ruolo fondamentale. Se non siamo molto alte, scegliamo una capigliatura che aiuti a slanciare la figura. Ad esempio una coda alta, oppure un elegante chignon.

Inoltre, una leggera abbronzatura aiuterà a sembrare otticamente più magre in foto e fornirà alla pelle una naturale lucentezza e luminosità. Ecco quindi 4 trucchi per sembrare più alte, più slanciate ed esaltare la nostra naturale bellezza.

Lettura consigliata

Nasconde perfettamente i fianchi larghi questo modello di gonna intramontabile che adoreremo sia a 20 che a 50 anni