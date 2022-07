Riconoscere i sintomi della miocardite che sarebbe favorita dal Covid 19

Uno dei motivi che spingerebbe i novax a rifiutare il vaccino è quello delle possibili conseguenze sulla salute che ritengono peggiori del Covid. In scia a questa credenza si è diffusa la notizia che il vaccino aumentasse il pericolo di miocardite e di pericardite. Ma cosa sono la miocardite e la pericardite?

Miocarditi e pericarditi sono infiammazioni che colpiscono la membrana che riveste il cuore. Quando la membrana si infetta il muscolo cardiaco non lavora in modo efficiente. Il problema, serio, può diventare anche grave fino a portare ad una insufficienza cardiaca, ovvero l’incapacità del cuore a pompare sangue nell’organismo.

Ecco come riconoscere i sintomi della miocardite. Il dolore toracico, molto simile a quello dell’infarto, è il segnale più frequente di una miocardite. Tuttavia chi soffre di questa infezione del cuore potrebbe anche soffrire di mancanza di respiro, febbre e svenimenti.

Le infezioni virali sono la causa più frequente di miocardite e pericardite. Il Covid 19 è di fatto un’infezione virale e quindi favorirebbe miocardite e pericardite. Uno studio statunitense del Center for disease control and prevention, avrebbe dimostrato questo legame. Secondo questo studio durante la pandemia i casi di miocardite sono aumentati del 42%.

Questo dato ci indica chiaramente come effettivamente anche il Covid 19 possa essere un fattore che potrebbe favorire l’insorgenza della miocardite. Ma se è vero questo, allora il vaccino che aiuta a prevenire l’infezione da Covid indirettamente sarebbe un argine anche contro la miocardite. Quindi il vaccino contro il Covid 19 non solo non favorirebbe queste infezioni ma indirettamente ne ridurrebbe anche il rischio. In pratica il vaccino prevenendo l’infezione da Covid 19 di fatto impedirebbe al virus di causare anche la miocardite.

Un ulteriore studio dimostra come vaccinarsi sia utile proprio per evitare questa infezione al muscolo cardiaco. Una ricerca pubblicata a settembre del 2021 sul New England journal of medicine, confermerebbe l’estrema sicurezza del vaccino. In realtà non è il vaccino che favorisce la miocardite, tutt’altro. Anche se in maniera indiretta la prevenzione contro il Covid 19 ridurrebbe i rischi di miocardite.

Col tempo abbiamo notato come nella bella stagione l’infezione si indebolisca. Tuttavia per alcuni soggetti il pericolo di contagio da Covid 19 in questa stagione è più alto. Una ricerca della Columbia university di New York ha analizzato la concentrazione dei pollini in 31 paesi del Mondo. Poi ha messo a confronto questi dati con il numero dei contagiati. Lo studio avrebbe scoperto che l’esposizione al polline, tipico della primavera ed inizio estate, può favorire il contagio da Sars Cov 2.

