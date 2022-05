Per apparire più alte e slanciate senza tacchi basterebbe seguire queste semplici regole di stile utili a tutte le età

Non tutte le donne hanno la fortuna di avere delle belle gambe lunghe, una pancia piatta e niente imperfezioni. Per poter guadagnare qualche centimetro in più e sembrare slanciate, molte di noi utilizzano i tacchi, le zeppe o le scarpe con plateau. Ma sappiamo che queste calzature spesso non sono molto comode, soprattutto se indossate per tante ore al giorno. Inoltre, queste scarpe potrebbero essere nemiche della circolazione e favorire l’insufficienza venosa.

Per sembrare più alte e slanciate senza tacchi basterebbe seguire queste semplici regole di stile utili a tutte le età

I tacchi non sono l’unica soluzione per apparire più alte. Lo sanno bene gli esperti della moda, che ci consigliano alcuni trucchetti molto furbi per guadagnare qualche centimetro in più. Partiamo proprio dalle scarpe. I tacchi vertiginosi indossiamoli solo nelle occasioni speciali. Ma per sembrare più alte potremmo ricorrere a delle comodissime ballerine con la punta affusolata che snelliscono i polpacci. Comode, alla moda e che si abbinano ad ogni tipo di outfit.

Inoltre, indossare dei capi di abbigliamento monocromatici aiuterebbe a non spezzare la figura e a far risultare più slanciate. Optiamo per delle magliette con lo scolla a “V” che valorizzano il seno e allungano il collo, facendoci sembrare più alte. I pantaloni a vita bassa lasciamoli nell’armadio e indossiamo, invece, quelli a vita alta. L’effetto ottico sarà immediato. Possiamo anche abbinare una t-shirt corta e un blazer che copre i fianchi. Anche i pinocchietti sono banditi, perché spezzano la gamba e ci fanno sembrare più basse.

Giochiamo con gli accessori

Nelle righe precedenti abbiamo affermato che un abbigliamento dai toni monocromatici potrebbe aiutarci a risultare più alte. Ma facciamo attenzione alla scelta degli accessori. Una borsa (piccola o media) dai colori vivaci potrebbe aiutarci a personalizzare il look. Inoltre, sarebbe indicato indossare delle collane lunghe che rendono il collo affusolato o degli orecchini vistosi. Non osiamo molto con le cinture, perché potrebbero tagliare la vita. Utilizziamole di piccole dimensioni.

Anche i capelli hanno una certa importanza. Infatti potremmo puntare sul volume, cotonandoli nella parte alta della testa. Ma anche uno chignon e una coda di cavallo alta aggiungerebbero qualche centimetro in più alla nostra figura. Quindi, per sembrare più alte e slanciate senza tacchi potremmo ricorrere a questi semplici trucchetti che anche le modelle utilizzano.

