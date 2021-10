Amatissimi e molto più comodi delle gonne, jeans e pantaloni sono indispensabili nel guardaroba delle donne.

Non conta l’età, difatti, così come a 20 anche a 50 anni le donne scelgono tessuti in denim o pantaloni più classici e morbidi per un outfit pratico e veloce.

Passerelle e case di moda più famose propongono e ripropongono ciclicamente i modelli di pantaloni che più hanno fatto breccia nel cuore delle donne.

Non è un caso, ad esempio, che proprio questi jeans sono di moda quest’inverno. Comodi e glamour sono consigliatissimi anche dopo gli “anta”.

Per chi, invece, non può fare a meno dei modelli più scivolati e meno fascianti, ecco i pantaloni amatissimi che stanno bene anche a 50 anni e che con questi 4 consigli si indossano ancora meglio.

Jeans e falsi miti

Non è vero, poi, che con dei semplici jeans il look è sempre casual e fanciullesco. Tantissime donne adulte non hanno abbandonato questo capo con il passare dell’età e il motivo è molto semplice.

Con un paio di jeans si può ricreare un look casual-chic. Basterà aggiungere al classico pantalone in denim una camicia o un top particolare e un paio di tacchi o stivali per apparire subito più eleganti.

Taglie, consigli e qualche piccolo trucchetto per un look perfetto

Via stereotipi e falsi miti sulla bellezza! Ogni fisico può essere valorizzato e tutte possiamo apparire belle, sicure di noi stesse e femminili anche indossando dei semplici jeans.

Per sottolineare i punti di forza del nostro corpo e nasconde qualche difettuccio, non servono miracoli ma solo un paio di buoni consigli di moda.

In un precedente articolo avevamo già parlato di come trovare jeans perfetti in 1 minuto senza provarli con 2 trucchetti geniali da non perdere.

Quest’oggi, sveleremo 4 trucchetti imperdibili per modellare otticamente le linee del corpo e avere un lato b da urlo.

4 trucchetti che quasi nessuno sa per scegliere jeans e pantaloni perfetti e sentirsi sempre belle e slanciate

Non tutti sanno che non è solo il modello o il colore del pantalone e o del jeans a valorizzare le forme del corpo. Anche l’occhio vuole la sua parte e possiamo confonderlo con 4 trucchetti che quasi nessuno sa per scegliere jeans e pantaloni perfetti e sentirsi sempre belle e slanciate.

Creare effetti ottici, infatti, è il segreto di moda che più dobbiamo tenere in mente, perché con pochi accorgimenti riusciremo ad apparire più snelle e slanciate e a valorizzare le forme ad ogni età.

Ad esempio, non tutte sanno che per creare l’effetto “push-up” del nostro lato b e dunque, armonizzare di più la figura, le tasche del jeans devono essere piccole. In questo modo, l’occhio sarà ingannato e otticamente il nostro lato b risulterà più tondo.

Attenzione, però, alla cucitura delle tasche, perché è importante per dare risalto alle forme. Le tasche, infatti, devono essere centrate (non troppo distanti tra loro) e cucite leggermente verso l’esterno.

Chi presenta un busto abbastanza lungo dovrebbe scegliere un modello di jeans che ha le tasche posizionate più in alto. Viceversa, chi ha un busto più corto, dovrebbe optare per modelli con tasche cucite più in basso.

Chi, invece, vuole ridurre il volume del lato b, può optare per modelli di jeans con tasche grandi e cucite distanti tra loro. Anche in questo caso, l’occhio sarà ingannato e il lato b apparirà più piccolo.