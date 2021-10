Tutti noi, ogni tanto, abbiamo bisogno di un po’ di relax. Con l’inverno ormai alle porte e le giornate fredde in arrivo, bisogna sfruttare al massimo i giorni di vacanza. Una buona idea per farlo è certamente il ponte di Ognissanti che, come ogni anno, ci regala qualche giorno di pausa. Infatti, durante questa piccola vacanza, potremmo decidere di rilassarci a casa. Oppure, potremmo visitare alcune zone dell’Italia che non abbiamo ancora visto e che sono ideali per questo periodo dell’anno. Oggi ne vogliamo consigliare in particolar modo 3 che certamente cattureranno l’attenzione di tantissime persone.

Ecco i 3 luoghi perfetti e meravigliosi da visitare durante il ponte dei morti a novembre

Iniziamo dal centro Italia e presentiamo, come prima cosa, il borgo fantasma di Monterano. Questo piccolo luogo meraviglioso, a pochi chilometri da Canale Monterano, ha davvero dell’incredibile. Le sue origini sembra siano da collegare agli Etruschi, dunque si tratta di un posto che sprizza storia e cultura da tutti i pori. Inoltre, avremo l’opportunità di ammirare alcune rovine davvero suggestive, tra cui il Palazzo Baronale o il Convento di San Bonaventura. Una meta davvero interessante per questo fine settimana di festa. Ma se il borgo di Monterano non ci avesse convinto, abbiamo altre opzioni.

Tra queste, parliamo per un attimo del Ponte Alto, nel Trentino. Andando verso l’altipiano del Calisio Argentario, infatti, potremo ammirare l’imponente gola scavata tra due cascate del Fersina. Si tratta di uno spettacolo naturale davvero unico, che lascerebbe chiunque a bocca aperta. In entrambi i casi, bisognerebbe ovviamente chiedere una guida (soprattutto per la visita del canyon trentino).

Ecco il terzo bellissimo luogo che potremmo visitare durante il ponte

Altra idea brillante potrebbe essere la visita della Val di Taro, una distesa infinita di natura e di verde che ci farà sentire come in una favola. In provincia di Parma e al confine tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna, troviamo questo angolo di paradiso naturale. La storia ci racconta che, in passato, questo luogo veniva usato dai viaggiatori e dai mercanti, avendo una posizione così strategica tra le tre regioni che abbiamo appena citato. E di certo oggi le cose non sono cambiate. Questa meraviglia ci darà la possibilità di entrare in contatto con la natura e con la tradizione di tre regioni così diverse. Oltre, ovviamente, a permetterci di ammirare l’arte e la bellezza offerte dalle città e dai borghi che ne fanno parte. Dunque, ecco i 3 luoghi perfetti e meravigliosi da visitare durante il ponte dei morti a novembre.

