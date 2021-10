Tutti pensiamo che da Parigi arrivino piatti estremamente costosi e gourmet. Pensiamo, insomma, che la gastronomia parigina riguardi essenzialmente fois gras, ostriche, champagne e caviale. Se pensiamo alla Francia e più in particolare a Parigi ci vengono in mente dei pregiati tagli di carne rossa e delle salse estremamente gourmet.

Invece, Parigi ha anche una tradizione estremamente popolare, che arriva dalla parte di popolazione più umile che ha sempre vissuto nella città. Infatti, pochi sanno cucinare la zuppa di cipolle gratinata di Parigi con ingredienti economici

Ingredienti

400 grammi di cipolle dorate;

1 litro di brodo vegetale o di manzo;

1 generosa dose di burro;

2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva;

1 cucchiaino di zucchero;

100 grammi di emmental;

1 baguette;

sale e pepe.

Preparazione

Tra gli ingredienti da preparare per prima cosa troviamo sicuramente il brodo di carne. Ognuno ha la sua ricetta e noi di ProiezionidiBorsa lasciamo naturalmente la libertà a ognuno di prepararlo come meglio crede.

Quando il brodo è pronto, bisogna prendere le cipolle e tagliarle a metà. In seguito, dobbiamo tagliarle a fette molto sottili seguendo la cima per arrivare alla base. Mettiamo da parte le cipolle tagliate e prendiamo un tegame molto spazioso. Mettiamo il burro a pezzi, l’olio extravergine di oliva e mescoliamo i due ingredienti.

Quando abbiamo fatto sciogliere il burro, mettiamo le cipolle e abbassiamo il fuoco per dieci minuti. Controlliamo la morbidezza delle cipolle e, se ne siamo soddisfatti, aggiungiamo lo zucchero e la farina. Mescoliamo per bene e poi aggiungiamo il brodo, lasciando sobbollire il tutto per almeno mezz’ora. Passato questo lasso di tempo, aggiustiamo di sale e pepe e la lasciamo riposare.

A questo punto, prendiamo una baguette e la tagliamo a fette. Le mettiamo nel forno e le facciamo abbrustolire per qualche minuto. Ora, ci basterà mettere il pane e la zuppa in una cocotte di ceramica e in cima mettiamo l’emmental. Un quarto d’ora a 150 gradi e via, il piatto è pronto. Buon appetito!

