4 shorts per gambe snelle e nascondere pancia e fianchi grossi, ecco i pantaloncini corti per l’estate

Forse hai sempre pensato che i pantaloncini corti siano adatti solo a ragazze molto magre. Questo non è affatto vero. Al contrario, tutte le donne possono indossarli e usarli per valorizzare il proprio fisico. L’importante è scegliere il modello giusto. Scopri per quali potresti optare.

I pantaloni corti sono uno dei capi che non possono mancare nel tuo armadio estivo. Sono adatti sia a scampagnate che ad uscite con amici e ti aiutano a non soffrire troppo il caldo.

Non devi assolutamente rinunciarci perché pensi di essere troppo in carne per indossarli.

Al contrario, puoi scegliere un modello che sia in grado di valorizzare il tuo fisico. Ecco 4 shorts per gambe snelle e nascondere pancia e fianchi grossi.

Pantaloncini in denim

Ebbene sì, se scegli il modello giusto puoi anche provare ad indossare dei pantaloncini in jeans.

Da sempre in tante li evitano perché ritengono ingrossino i fianchi. Certo, non si può dire che questo non sia vero. Tuttavia, scegliendo il modello giusto è possibile evitare questo problema.

Evita modelli dotati di tasche posteriori o ingombranti sulla vita. Devono essere ampi sulle gambe e non a pinocchietto. Infine, è importante siano di colore chiaro. Non vale dunque la regola che siamo abituate a seguire per i pantaloni lunghi.

Se sei particolarmente in carne, potresti optare per i pantaloncini in denim della linea ASOS DESIGN Hourglass, dal costo di 22,99 euro e disponibili in due diverse tinte.

Pantaloncini in tessuto lavorato

Se vuoi evitare gli shorts in jeans, prova quelli in tessuto lavorato. Infatti, quest’ultimo distoglierà l’attenzione dai tuoi fianchi qualora siano un po’ in carne.

Puoi optare per gli shorts in jacquard di Kiabi, comodi e super economici. Costano infatti soli 15 euro.

Un’opzione un po’ più elegante sono il modello ASOS Design – pantaloncini da abito in jacquard, in promozione al costo di 30 euro.

4 shorts per gambe snelle e nascondere pancia e fianchi grossi: opta per modelli a vita alta

I pantaloncini a vita alta aiuteranno a camuffare fianchi un po’ in carne.

Meglio modelli con fantasie floreali e pattern. Abbinaci una cintura per avere un maggiore effetto snellente.

Potresti provare gli shorts Louise High Waist Belted di Zalando, al costo di 57,99 euro.

Quindi, ecco alcune idee per provare a nascondere pancia e fianchi un po’ in carne. Questi modelli valorizzeranno al meglio il tuo fisico e ti faranno apparire slanciata.

