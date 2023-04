Sandali gioiello e alla schiava addio: ora la moda estate è ancora più elegante e ha conquistato i vip

Ti piacciono i sandali ma non sai quali modelli sono di moda per l’estate 2023? Ecco quelli che spopoleranno al mare e in città. Sono calzature raffinate e preziose, che trasformeranno i tuoi piedi in vere opere d’arte. Fai come Giulia Salemi e Dua Lipa e vestili anche tu per attirare sguardi da ogni dove.

Sono le calzature simbolo della stagione calda, perché leggere e fanno respirare i piedi. Parliamo dei sandali, che riemergono puntualmente dalla scarpiera in vista dell’estate. Fino all’anno scorso avevamo visto dominare la scena alcune tipologie particolari. In primis quelli a gioiello, che con diamanti e tessuti ricercati davano un tocco chic al nostro outfit. A pari merito si confermavano i sandali alla schiava, flat o col tacco, con quei cinturini iconici ma per alcuni difficili da allacciare. Ora, invece, sembra farsi spazio una nuova tendenza: è così bella e lussuosa che ti conquisterà in un battibaleno. Ecco di quale si tratta e i modelli da avere subito.

Sandali gioiello e alla schiava addio: ora la moda estate sono quelli con tacco scultura!

Chi non soffre di vertigini, potrà tranquillamente indossare la moda che impazza nell’estate 2023: si tratta dei sandali con tacco scultura. Sono calzature estremamente chic il cui tratto distintivo è appunto il tacco, riproposto in salse e versioni differenti. Le grandi firme hanno dato sfogo alla creatività per sfornare modelli originali e ricchi di stile.

Pensiamo alla proposta di Aldo in raso verde, esaltata dal design a canna di bambù. Dello stesso materiale, ma bianchissimi, sono i sandali scultura di Sophia Webster. Il tacco che ricorda delle perle e il pratico cinturino li rendono ideali per un matrimonio da sogno. Giuseppe Zanotti, invece, ci propone una calzatura in PVC trasparente e facilmente abbinabile. L’impronta futuristica evoca mistero e allo stesso tempo curiosità.

Le scelte di Dua Lipa e Giulia Salemi

Sandali gioiello e alla schiava addio: ora la moda estate è un’altra e fa impazzire anche i vip. Infatti, il tacco scultura non ha lasciato indifferenti nemmeno due star come Dua Lipa e Giulia Salemi. La cantante 27enne ha già sfoggiato con sicurezza il modello floreale lanciato da Loewe. Una rosa rossa al posto del tacco è ciò che ci propone lo stilista spagnolo per distinguerci dalla massa. Ma se pensiamo che quest’idea sia già abbastanza stravagante, forse il tacco a saponetta e quello con guscio d’uovo ci faranno ricredere.

La Salemi, invece, durante la finale del Grande Fratello ha sfoggiato un look tutto fucsia. Dello stesso colore erano i sandali, firmati Giuliano Calza. La punta stondata e i listini incrociati richiamavano l’attenzione. Seppure mai quanto le fauci presenti dietro e sui lati, che donano alla calzatura l’azzeccatissimo nome di Morso.