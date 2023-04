Cascata di soldi in casa con questi 4 francobolli vintage: se trovi quello di Virgilio guadagni 70.000 euro

Chiudere un brutto periodo con un colpo di fortuna. Cosa c’è di meglio? Per farlo non servono biglietti della lotteria o Gratta e Vinci ma oggetti vintage che valgono moltissimo. Come per esempio le monete o i francobolli. Questi ultimi sono veramente ricercati e alcuni di loro potrebbero cambiarci la vita.

Da sempre sono ricercati e desiderati e alcune collezioni valgono una follia. Trovarli non è facile ma quando succede siamo in grado di mettere un punto al nostro periodo sfortunato e ripartire da capo. Per questo molti appassionati li ricercano con tanta insistenza.

Il modo migliore per scovare francobolli rari è quello di girare per le bancarelle che hanno in vendita vecchi album, tenere sotto osservazione i siti specializzati o quelli dei periti filatelici. Ma anche frugare in soffitta o in cantina nella casa dei nostri genitori, zii o nonni. Spesso dentro ai bauli si nascondono autentiche fortune. Se riusciamo a trovare qualcosa facciamo valutare i francobolli da periti specializzati. La nostra ricchezza dipenderà dalla tiratura del francobollo, dall’uso fatto, dai segni di pregio, dallo stato di conservazione e da eventuali errori di stampa. Quelli che dobbiamo cercare sono spesso francobolli d’Italia come la serie siracusana, quelli dell’inizio del Novecento o quelli commemorativi con bassissima tiratura.

Periodi ricercati

Avremo una cascata di soldi se troviamo il francobollo da 15 centesimi del 1930 con l’immagine di Virgilio. È veramente raro, dovremmo farlo certificare immediatamente se lo troviamo. È importante che sia in ottime condizioni. Il suo valore sarebbe di 70.000 euro.

Spesso i francobolli emessi tra il 1900 e il 1930 regalano davvero grandi soddisfazioni e ci fanno incassare somme importanti. Spesso commemorativi, emessi con tirature limitate al di sotto delle 20 mila unità, hanno aumentato il loro valore nel tempo diventato investimenti più che sicuri. Anche se non potessimo arrivare a queste cifre record, ricordiamo che anche un minimo valore può aiutarci se siamo in difficoltà. Ogni francobollo ha la sua storia e la sua valutazione. Nel 1930 vennero emessi francobolli Libia il cui valore parte da 370 euro per arrivare a cifre con 4 zeri. La valutazione fatta da un perito esperto è fondamentale perché la differenza tra 3 zeri e 4 zeri potrebbe dipendere da elementi che non possiamo conoscere e che non sono rarità e stato di conservazione.

Cascata di soldi in casa con questi 4 francobolli

Uno dei francobolli più rari che potremmo trovare è svizzero. Risale sempre agli anni Trenta e c’è stampata l’immagine di Guglielmo Tell. Avrebbe un valore di 40 mila euro dovuto anche alle sue caratteristiche cromatiche particolari. A seguire troviamo i francobolli austriaci del 1920 che valgono molto anche se usati, anzi è la loro storia a portarli a cifre che si avvicinano ai 35 mila euro. E per finire quelli parigini del 1925 con timbro postale raro certificato. Alcune stampe timbrate potrebbero valere 25 mila euro.

Anche nel mondo dei francobolli il vintage paga moltissimo. Per questo cercare tra gli oggetti dei nostri nonni può portarci risultati imprevisti. Più riusciamo ad andare indietro nel tempo e meglio è. Trovare un francobollo di valore è molto difficile, spesso è solo una questione di fortuna.