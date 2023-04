3 pantaloni per una pancia piatta e snellire fianchi e gambe, uno in denim ti fa sembrare magra e senza rotolini

Vuoi dei pantaloni primaverili ed estivi che possano farti apparire più magra? Opta per le tipologie che ti suggeriremo e non avrai più problemi di questo tipo. Scoprirai come valorizzare al meglio il tuo fisico con il minimo sforzo.

Valorizzare il proprio fisico è molto importante per apparire al meglio. Questo processo passa anche per la scelta dei pantaloni. Devi scegliere il modello migliore se non vuoi apparire più grassa di ciò che sei e slanciare la tua figura. Ti suggeriremo dei pantaloni che possono aiutarti ad ottenere questo risultato. Ecco 3 pantaloni per una pancia piatta e snellire fianchi e gambe.

Jeans a vita alta che scendono larghi

Ebbene sì, anche i jeans a vita alta possono farti sembrare più magra. L’importante è che tu scelga quelli giusti. Ultimamente il denim va molto di moda e sarebbe un peccato privarsene solo perché non ci si sente a proprio agio. Ti consigliamo di optare per un paio di jeans a vita alta che scendano larghi.

Non devono assolutamente essere aderenti. Andrà benissimo un capo effetto palazzo. Attenzione, però, ad evitare i baggy, che non ti snelliranno affatto e anzi accentueranno le tue curve.

Faranno invece al caso tuo i bootcut, cioè i pantaloni a zampa di elefante. Un esempio? Il modello High Rise Bootcut Jeans Donna della Levi’s, dal costo di 87,85 euro e disponibile in diversi colori. Se non vuoi spendere molto, sappi che un’alternativa più economica sono i jeans a gamba ampia a vita alta di Boohoo, che attualmente costano soli 20 euro.

I pantaloni relaxed fit

Questi pantaloni si adattano facilmente a tutti quanti i corpi. Puoi trovarli sia in denim che in altri materiali e colori. Se vuoi puoi anche optare per un modello cargo, come il modello Jeans ZW The Marine Cargo di Zara, al prezzo di 19.95 euro grazie ai saldi attualmente in corso.

3 pantaloni per una pancia piatta e snellire fianchi e gambe: opta sempre per modelli dai colori scuri

Infine, devi sapere anche scegliere il colore dei tuoi pantaloni per apparire più magra. Evita sempre quelli troppo chiari e prediligi tinte scure, come il nero o il blu. Così le tue cosce appariranno più snelle e anche la tua pancia e i fianchi. Ecco, quindi, tutti i consigli da seguire per valorizzare un fisico non particolarmente magro e apparire sempre impeccabili.

