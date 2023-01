4 segreti per un tiramisù da pasticciere: non ne hai mai assaggiato uno così buono!

4 segreti per un tiramisù da pasticciere - proiezionidiborsa.it

Ti piacciono i dolci? Allora non puoi non provare a preparare il tiramisù seguendo queste indicazioni che ti permetteranno di ottenerne uno buono come mai.

A volte siamo molto svogliati in cucina e non pensiamo a quanto alcune piccole scelte che compiamo impattino sui piatti che stiamo preparando. Persino un semplice hamburger può essere reso ancora più buono del solito e seguendo dei semplici consigli.

Figuriamoci, allora, per quanto riguarda i dolci. Infatti, richiedono maggiore attenzione se li si vuole preparare davvero alla perfezione. In questa guida ti illustriamo i 4 segreti per un tiramisù da pasticciere.

Preparalo con un giorno di anticipo

Proprio così, se vuoi gustarti al meglio il tiramisù ti conviene preparare il tiramisù con almeno una giornata di anticipo. In questo modo sprigionerà al meglio tutto quanto il suo sapore.

Assicurati che la crema al mascarpone sia abbastanza densa

Non c’è niente di più brutto che un tiramisù con una crema eccessivamente liquida. Proprio per questo dovresti prestare attenzione alle proporzioni degli ingredienti con cui la prepari: per ogni 5 uova devono esserci 500 grammi di mascarpone e 5 cucchiai di zucchero.

Se vuoi una crema densa, devi anche accertarti di usare un mascarpone fresco e il più sodo possibile. E le uova? Meglio freschissime e a temperatura ambiente. Prima di usarle per preparare il tiramisù, tienile fuori dal frigo per almeno un paio di ore.

Ricorda sempre che la qualità delle materie prime gioca un ruolo di grande importanza nella riuscita della ricetta e non deve essere sottovalutata.

Scegli i biscotti giusti

Meglio i savoiardi che altre tipologie di biscotti. Tuttavia, assicurati che non siano troppo morbidi. Preferisci quelli più secchi, che possano dare una consistenza un po’ più croccante alla superficie del tiramisù.

Se non hai modo di comprare dei savoiardi di ottima qualità, puoi usare dei semplici Pavesini come alternativa. Il risultato sarà comunque delizioso.

4 segreti per un tiramisù da pasticciere: usa caffè e cacao rigorosamente non zuccherati

Nella crema al mascarpone c’è molto zucchero e anche i savoiardi addolciscono molto il tiramisù. Proprio per questo ti consigliamo di non usare mai il cacao o il caffè zuccherato, ma solo quello amaro. Un tiramisù troppo dolce rischia di disgustarti al posto di deliziarti!

A questo punto, non ti resta che cimentarti nella preparazione di questo buonissimo dolce della tradizione seguendo una delle tante ricette disponibili.