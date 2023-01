Meglio truccare gli occhi con matita, kajal o eyeliner per avere uno sguardo seducente e intenso?

Un make-up che si rispetti non trascura gli occhi, piuttosto sa come valorizzarli e porli in risalto. Non possiamo quindi rinunciare a evidenziare i contorni degli occhi. D’altronde è il sottolinearne la riga inferiore e superiore a renderli davvero magnetici. Per farlo esistono diversi cosmetici da avere nel beauty, ma scopriamo quale preferire per un effetto davvero wow.

Esistono così tanti prodotti per il make-up che è facilissimo andare in confusione. Conoscerli e distinguerli è il primo passo per saperli utilizzare e scegliere. Nello specifico, quando si parla di trucco per gli occhi si menzionano sempre anche matita, kajal ed eyeliner, cosmetici tra loro differenti. Vediamo quindi se è meglio truccare gli occhi con matita, kajal o eyeliner.

Differenze per distinguerli

Potremmo dire abbiano all’incirca le medesime funzioni, ma considerarli uguali è un errore da dilettanti.

Il kajal è un’antica sostanza cremosa naturale di origine orientale, lo utilizzavano già gli egizi. Nel formato classico lo si trova in un barattolo e lo si stende con un sottile bastoncino o pennellino. È disponibile esclusivamente in nero e grigio.

Lo si può acquistare anche nella forma di cono solido appuntito o di vera e propria matita.

Infatti matita e kajal non sono la stessa cosa, però la prima può essere a base del secondo. Si tratta di quelle matite particolarmente morbide. Altre invece hanno una mina dura con un’altra composizione, è questa la differenza.

Le matite poi sono più varie nella consistenza e nelle tonalità.

Tante colorazioni ha anche l’eyeliner, un prodotto ancora diverso, è un cosmetico liquido. Può avere la forma di un pennarello dalla punta morbida, ma più spesso di un pennellino rigido o meno da inumidire in una boccetta. In alternativa può anche trattarsi di una rotellina.

È meglio truccare gli occhi con matita, kajal o eyeliner per un make-up da diva?

Prima di scegliere quale dei tre usare bisogna sapere che non sono sempre interscambiabili. L’eyeliner si può usare solo per la rima esterna. Inoltre è quello che ha il tratto più preciso e che garantisce una maggiore durata. La colorazione può essere più o meno intensa a seconda del formato, solitamente lo è maggiormente quando applicato col pennello.

È ideale in particolare per fare l’ala finale dell’occhio e allungarlo. È quello però che richiede una maggiore abilità.

Manualità inferiore invece richiede il kajal che, essendo pastoso, si può anche sfumare servendosi di qualche pennellino per creare uno smokey eyes. Dunque si presta bene anche a linee meno precise ma penetranti.

Lo si può usare nella rima interna dell’occhio perché molto delicato. Teniamo presente però che la riga interna nera rimpicciolisce gli occhi. Il kajal inoltre tende a colare più facilmente, quindi non è l’ideale in caso di lacrimazione frequente o quando fa caldo.

Nella parte interna dell’occhio si possono utilizzare le matite, purché morbide e apposite. Magari una color burro per ingrandire l’occhio. Quelle dalla mina dura sono facili da stendere e dai tratti più dritti e si sciolgono anche più raramente. Generalmente però tendono ad avere una colorazione meno vivace e richiedono più passate.

Dunque non esiste una risposta universale a quale sia il miglior cosmetico per sottolineare gli occhi, dipenderà dall’effetto che ricerchiamo e da caratteristiche personali. Proprio come succede col rossetto. Qualunque sia l’opzione, ricordiamoci sempre di struccarci per evitare irritazioni.