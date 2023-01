4 segreti per cucinare l’hamburger perfetto: ecco come ti preparo un piatto delizioso!

Come cucinare un hamburger da vero chef? Non basta metterlo sulla piastra e aspettare che cuocia. Seguendo i trucchi che elencheremo potrai invece preparare un secondo delizioso da abbinare ad un contorno a tuo piacimento.

Gli hamburger sono apprezzati sia dagli adulti che dai bambini. Si mangiano da soli, altrimenti sono ottimi anche in mezzo ad un buon panino. Se vuoi sapere come prepararli al meglio ti basta seguire i 4 segreti per cucinare l’hamburger perfetto che stiamo per elencare in questa guida.

Cucinalo a temperatura ambiente e dopo averlo già condito

Stai per togliere l’hamburger dal tuo frigorifero e metterlo a cuocere direttamente? Ecco un errore che hai commesso almeno una volta. Non devi assolutamente far cuocere l’hamburger quando è ancora freddo ma devi aspettare che si scongeli completamente.

Se non lo fai, abbasserà la temperatura della piastra o della padella. Quindi non cuocerà bene e non si formerà la crosticina che probabilmente ami tanto. Aspetta almeno un’ora prima di cucinarlo. Ancora meglio sarebbe condire la superficie dell’hamburger con sale e pepe con almeno 2 ore di anticipo e solamente poi cuocerlo. Il risultato sarà strabiliante!

Non fare pressione sulla carne mentre cuoce

Sicuramente sei tentato di pressare l’hamburger con i rebbi della forchetta o con una spatola mentre cuoce. Potresti aver visto questo gesto in qualche pubblicità o film. Ebbene, non replicarlo.

Rischi, infatti, di farlo seccare e non è quello che vuoi ottenere. Infatti, un hamburger perfetto è succoso al punto giusto.

Gira costantemente l’hamburger

Evita assolutamente di fare pressione sulla carne, ma non di girarla mentre cuoce. Puoi farlo costantemente, ogni 20 secondi circa. In questo modo l’hamburger cuocerà più velocemente e in modo più uniforme, specialmente all’interno.

4 segreti per cucinare l’hamburger perfetto: se è fatto in casa, aggiungi delle patate lesse alla carne

Stai facendo l’hamburger in casa? Prova ad aggiungere un po’ di patate lesse alla carne. Ne basterà una piccola percentuale. Non solo daranno più sapore alla carne, ma la compatteranno ed eviteranno che si sfaldi in cottura. Vale la pena provare!

Ecco, quindi, l’ultimo dei segreti che ti permetteranno di cucinare un hamburger molto più buono del solito e che farà venire l’acquolina in bocca a grandi e piccini.