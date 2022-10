Un panino con hamburger delizioso e succulento che farà impazzire chiunque

Seguire una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per mantenersi in forma e in salute. Tuttavia, ogni tanto, quando ci assale la voglia di mangiare qualcosa di più pesante, potremmo permetterci di sgarrare senza per forza rifugiarci nei fast food. In questo articolo, ad esempio, vedremo come preparare dei fantastici hamburger da servire a cena che non avranno nulla da invidiare a McDonald’s e Burger King. Per fare tutto in casa, vedremo prima come preparare degli ottimi panini per hamburger e, in seguito, i vari condimenti.

Una ricetta alternativa dei panini per hamburger

Esistono varie ricette per fare dei soffici panini per hamburger, ma quella che vedremo oggi prevede l’utilizzo di questi ingredienti:

330 g di farina 0;

165 ml di latte a temperatura ambiente;

8 g di lievito di birra;

mezzo cucchiaio di zucchero;

mezzo cucchiaio di miele;

35 g di burro;

7 g di sale;

semi di sesamo.

In una ciotola, mescoliamo per bene il miele, lo zucchero, il latte ed il lievito. Ora versiamo la farina setacciata all’interno di una planetaria e versiamo il composto poco per volta. Dopo di che, aggiungiamo anche i pezzetti di burro e il sale, e continuiamo fino ad ottenere un panetto morbido e liscio. A questo punto, lasciamolo lievitare per 2 ore al coperto e, una volta pronto, effettuiamo lo staglio dividendolo in 4 parti uguali. Ottenuti i panini, schiacciamoli leggermente, spennelliamoli con un po’ di latte e ricopriamoli con i semi di sesamo. Fatto ciò, adagiamoli su una teglia con carta forno e lasciamoli lievitare ulteriormente per altri 40 minuti. Trascorso il tempo necessario, inforniamo a 200 gradi per 10 minuti e poi proseguiamo a 170 gradi per i restanti 5 minuti.

Un panino con hamburger delizioso e succulento da comporre in pochissimo tempo

Nel frattempo, possiamo preparare i nostri hamburger e la salsa speciale da inserire nei panini. Per gli hamburger avremo bisogno di:

800 g di trita di manzo, o mista;

8 fette di formaggio cheddar;

8 fette di bacon.

Per la salsina, invece, ci serviranno:

cetriolini sott’aceto;

aceto di vino bianco;

maionese;

senape;

ketchup;

cipolla bianca;

paprika;

aglio in polvere.

Quindi, prendiamo la nostra carne trita e dividiamola equamente formando 8 polpette. Poi schiacciamole, fino a farle diventare abbastanza sottili e cuociamole a fiamma vivace. Una volta cotte, adagiamo sulla padella rovente anche le fette di bacon fin quando non diventeranno croccanti.

Nel frattempo, in una ciotolina, aggiungiamo un cucchiaio di senape, uno di maionese e uno di ketchup. Dopo di che, inseriamo anche 2 cetriolini sott’aceto e mezza cipolla bianca, tritati finemente. Infine, versiamo anche un cucchiaino di aceto di vino bianco, uno di aglio in polvere e uno di paprika. Mescoliamo il tutto e la nostra salsa è finalmente pronta.

Ora non ci resta che tagliare i panini a metà, tostarli leggermente sulla piastra e poi comporli. La stratificazione ideale prevede l’aggiunta della salsa alla base, poi il bacon, un hamburger, il cheddar e poi di nuovo hamburger e cheddar. Così facendo, otterremo un panino con hamburger delizioso e succulento che lascerà tutti di stucco fin dal primo assaggio.

