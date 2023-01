Entrare o non entrare, questo è il dilemma di chi vorrebbe guadagnare sui mercati azionari. Ecco perchè perderai sempre i tuoi soldi!

L’abbecedario del perdere sicuro è fatto di tanti comportamenti. L’investitore fa sempre il contrario di quello che dovrebbe fare. Durante la crisi del Covid 19 accumulava soldi sul proprio conto corrente mentre i mercati perdevano il 35% in un mese. Cosa avrebbe dovuto fare? Con un certo profilo di rischio e con un’ottica di lungo termine, avrebbe dovuto comprare azioni! Straordinario quello che è successo poi! In pochi mesi il mercato azionario mondiale ha recuperato tutta la perdita, e a distanza di un anno e poco più, ha quasi raddoppiato da quei minimi. Oggi c’è un dubbio amletico che attanaglia molti: entrare o non entrare, questo è il dilemma di chi vorrebbe guadagnare sui mercati azionari.

Le probabilità a favore

Le probabilità storiche danno che questo gennaio possa essere il minimo annuale, e tutto già sembra propendere per questa tesi. Novembre e dicembre invece, dovrebbero essere di massimo. Cosa fare da ora in poi? Il mese di ottobre, e le serie storiche dal 1898 ad oggi lavoravano a favore, e probabilmente il 2023 ha visto segnare il minimo di questo decennio. La migliore strategia di investimento sarebbe quindi quella Buy and Hold. Con un occhio sempre ai supporti di lungo termine che di volta in volta si andranno a formare.

Cosa stanno facendo molti?

Aspettano Godot, ovvero il minimo più profondo, e nella migliore delle ipotesi il ritracciamento del 10%. Uhm, questo è quello che fanno i neofiti, e chi francamente capisce poco di mercato azionario. Gli arguti, i vincenti rimangono sempre investiti sui mercati, e aumentano la posta quando i mercati scendono. Puntano sulle Borse mondiali diversificate in base al PIL e mantengono. Ecco perchè chi fa il contrario perderà probabilmente o molti soldi in quanto entrerà sui massimi, oppure rimarrà a bordo campo. Oppure entrerà e uscirà da una posizione con grande “frenesia” senza guadagnare, se non poco briciole.

Torniamo al breve termine.

Oggi come da attese, giornata che alla fine si è chiusa con il segno poco negativo. Leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

14.834

Eurostoxx Future

4.064

Ftse Mib Future

25.367

S&P 500 Index

3.919,25.

Entrare o non entrare, questo è il dilemma di chi vorrebbe guadagnare sui mercati azionari

Il rialzo non è in pericolo, e di lungo termine il trend si rafforza. Ecco i livelli di supporto da non rompere al ribasso per i prossimi giorni:

Dax Future

14.443

Eurostoxx Future

3.952

Ftse Mib Future

24.750

S&P 500 Index

3.778.

Da domani mattina si dovrebbe ripartire al rialzo dopo un’apertura in leggero ribasso.