4 rimedi semplici ma efficaci con cui potremmo combattere gambe pesanti e caviglie gonfie col fai da te e i consigli della nonna

Non ci sono solo le notti insonni e le zanzare a turbare la nostra tranquillità estiva. Molti italiani soffrono anche di caviglie e gambe gonfie con questo caldo atroce che ci fa sembrare in una fornace. Le nostre nonne, sempre molto sagge, ci avrebbero consigliato di cercare il più possibile l’ombra e le zone fresche della casa, muovendosi continuamente. 2 consigli assolutamente saggi, che secondo gli esperti aiuterebbero sicuramente a evitare il gonfiore, mantenendo attiva la circolazione. Purtroppo, tra le cause delle gambe e delle caviglie gonfie, ci sarebbero anche le tante ore che passiamo seduti magari in ufficio. Così come ci sarà capitato di vedere la nonna, sdraiata sul letto e intenta a fare il movimento della bicicletta. Altro suggerimento sicuramente molto utile e che andremo a unire a quelli per la famosa prova costume e contro la cellulite.

Cosa accade tecnicamente alle nostre gambe che si gonfiano

Potrebbe anche accadere di ritrovarci con le gambe gonfie mentre siamo placidamente in ferie al mare. Purtroppo, il relax e la lotta allo stress sarebbero sì importanti, ma dovremmo ricordarci che certe abitudini non fanno bene alle nostre gambe. Infatti, già di per sé le temperature alte e il caldo porterebbero i vasi sanguigni a dilatarsi. Con il risultato immediato di una circolazione rallentata verso il cuore. Ed ecco anche quel famoso ristagno di liquidi che ci provoca sensazione di gonfiore, magari proprio quando siamo beatamente sdraiati sul lettino della spiaggia. Allora, sarebbe l’occasione giusta di prendere e andare a fare una passeggiata, cercando proprio di immergere le caviglie nell’acqua, facendo più movimento possibile.

4 rimedi semplici ma efficaci per combattere gambe pesanti e caviglie gonfie col fai da te e i consigli della nonna

Un’altra delle cause che potrebbe colpire soprattutto le donne in questa fase dell’anno è quella di muoversi con dei tacchi troppo alti. Ma, i maschietti, dal canto loro, non dovrebbero invece avere calzini troppo stretti, soprattutto se il piede deve rimanere in una scarpa elegante per buona parte della giornata. Torniamo sempre al discorso precedente, con la circolazione che fatica a girare e il senso di appesantimento che si impadronisce di gambe e caviglie.

Ultimo ma non per importanza

L’ultimo suggerimento, e in questo caso, secondo i medici sarebbe anche quasi un divieto, riguarda l’utilizzo eccessivo di sale sia nel condimento che negli alimenti stessi. Come ricorda infatti questo studio medico, per il bene di tutto il nostro organismo e soprattutto in questa parte dell’anno, sarebbe bene assumere meno sale e più calcio. 4 rimedi semplici ma efficaci per combattere gambe pesanti e caviglie gonfie, sentendosi meno a disagio durante la giornata.

