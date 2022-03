Se le allergie sono il peggior nemico della primavera, la cellulite lo è dell’estate. Per tutto l’inverno abbiamo visto influencer e dive al sole dei tropici, con fisici mozzafiato. Adesso, tocca a noi, mostrare il fisico, magari appesantito proprio da un inverno passato nel letargo delle attività fisiche. Poche settimane e ci ritroveremo in spiaggia e in piscina. “Tutti al mare a mostrar le chiappe chiare”, come cantava Gabriella Ferri. Ma in bella vista non andranno solo le chiappe non abbronzate, ma anche quelle con i buchi della cellulite. I signori maschietti non ridano tanto alle spalle delle signore, perché pancia e cuscini dell’amore sono lì a urlare aiuto.

Tanti ricorrono alla chirurgia, altri ai massaggi, altri a prodotti super costosi. Ma ci sono milioni di donne che stanno provando un rimedio su base naturale che sta spopolando. Scopriamo dunque il prodotto facilmente reperibile e a base naturale che potrebbe rivelarsi l’arma vincente per passare con successo la prossima prova costume.

30 minuti di attesa per risultati anche apprezzabili

Sarebbero le cosiddette “bende monouso” i trattamenti anticellulite che stanno spopolando tra le donne di ogni età. Bende semplici da applicare sulle zone colpite dalla cellulite e mantenute in posa per una trentina di minuti. Un principio simile a qualche trattamento che viene fatto nelle Spa, ma comodamente a casa e con costi più contenuti. Gli esperti consiglierebbero almeno 4/5 trattamenti per vedere qualche risultato significativo. Uno a settimana.

Ecco il prodotto facilmente reperibile e a base naturale che milioni di donne al Mondo starebbero sperimentando nella lotta alla cellulite per passare la prova costume

Se la curiosità è donna, cosa contengono queste bende di così benefico? In teoria tutte sostanze naturali, in grado di aggredire la cellulite e l’adipe in più. Il principio più semplice è quello di attivare la circolazione e favorire l’eliminazione dei liquidi stagnanti. Ecco, quindi che sono usati nelle bende:

la betulla, da tempo conosciuta perché depurerebbe l’organismo e favorirebbe la disintossicazione;

le alghe, ormai famose, come quelle di Guam, per tonificare la pelle, mantenendola elastica;

la centella asiatica, pianta che rinforzerebbe le pareti dei vasi sanguigni, aggredendo gli edemi sottocutanei e favorendo la dilatazione venosa;

l’escina, composto vegetale, antinfiammatorio naturale, protagonista della lotta ai liquidi in eccesso, promuovendo una circolazione più veloce.

Approfondimento

Sono sempre di più le persone che soffrirebbero di questa terribile malattia che prende il cervello e potrebbe mandare in rovina tutta la famiglia