Vivere una vacanza in Salento senza immergersi nel caos è possibile. Le spiagge della provincia di Lecce sono numerosissime e, scegliendo il periodo meno caotico, si può godere di molti angoli di paradiso. Ad esempio Porto Badisco, un posto dove rocce e ginestre incorniciano una spiaggia dal mare cristallino. Qui si possono fare tuffi, immersioni, snorkeling e nuotate.

Ma c’è una spiaggetta molto cara ai salentini e che fa innamorare i turisti che hanno la fortuna di scoprirla. Parliamo di Porto Miggiano. Vediamo come raggiungere questa meravigliosa baia a 2 passi dalle terme di Santa Cesarea.

100 scalini per arrivare in questa spiaggia nascosta del Salento vicino Santa Cesarea Terme, nuotare nel mare incontaminato e mangiare bene

Percorrendo la panoramica litoranea che collega Santa Cesarea a Castro, si dovrà aguzzare la vista. Vedremo la splendida Torre Miggiano, che si erge sulle alte scogliere calcaree prospicienti il mare e un piccolo porticciolo ai piedi della stessa.

Questa torretta di avvistamento proteggeva i lavoratori della cava locale dagli attacchi dei saraceni e dei pirati. La torre è collegata alla spiaggia da 100 gradini.

I periodi ideali per vivere questa spiaggia sono giugno, luglio e settembre. Inoltre in Salento bisogna scegliere in base al vento il versante più adatto in cui immergersi. Per questa spiaggia dell’Adriatico il vento favorevole è da Nord, come ad esempio la tramontana.

Oltre al mare da queste parti si può passeggiare a Santa Cesarea Terme e ammirare le stupefacenti ville storiche. Villa Sticchi è il simbolo del luogo con la sua cupola rosso porpora, in stile moresco. Mantiene sempre il suo fascino maestoso e suggestivo.

Si può trascorrere qualche ora nella piscina sulfurea, dalla quale si può scendere al mare attraverso una comoda scalinata e fare un aperitivo al tramonto. Suggestivo immergersi nella piscina termale ammirando il mare agitato che si infrange sulla scogliera.

Dove mangiare cucina tipica e genuina

Non si può andare in Salento e non mangiare salentino, specialmente dopo 100 scalini per arrivare in uno splendido mare. Pesce freschissimo e ben cucinato, porzioni abbondanti e prezzi onesti da Abramo a Santa Cesarea. Il tutto arricchito da una vista panoramica da urlo. Per assaporare piatti di terra ci si può recare da Delizie Nocesi. Un posto familiare dove ordinare buon vino, burratine e capocollo di Martina Franca, oltre a molti altri prodotti tipici. Sempre a Santa Cesare anche Est Restaurant merita una visita per mangiare piatti che affondano le radici nella tradizione, sulla terrazza vista mare.

Il Salento lontano dal caos conquisterà tutti i turisti e farà venir voglia di tornare per scoprire altri angoli di paradiso da conservare nel cuore.

