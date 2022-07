In estate il numero di lavatrici da fare aumenta considerevolmente, perché con il gran caldo sudiamo di più. Spesso i capi presentano aloni e macchie dovute al sudore e ai deodoranti, ma fortunatamente possiamo eliminarle facilmente seguendo pochi e semplici trucchi. Tutti i giorni, quasi ognuno di noi si trova davanti moltissimi capi da lavare ed asciugare. Il bucato è fatto da colori e materiali diversi e spesso può bastare davvero poco per danneggiarli.

Ci sono diversi errori che possiamo fare e che portano a rovinare i capi. Ad esempio, un lavaggio sbagliato, un detersivo aggressivo oppure asciugare alcuni panni al sole possono provocare danni. Probabilmente, quasi a ognuno di noi è capitato almeno una volta nella vita di fare un errore con il bucato. Se un capo si rovina difficilmente potremo riutilizzarlo e se vogliamo recuperarlo, con questo articolo spiegheremo come fare. Le nostre nonne da sempre molto pratiche e sagge ci hanno insegnato che con pochi e semplici strumenti possiamo fare grandi cose.

Solo pochi conoscono questi 3 rimedi della nonna per recuperare capi stinti, ingialliti dal sole o scoloriti dalla candeggina

Basta un lavaggio errato per mettere a rischio i nostri vestiti preferiti. Per rimediare a capi stinti è importante agire molto velocemente. Per recuperarli, possiamo utilizzare acqua con ghiaccio e aceto bianco. Pertanto, mettiamo in ammollo dentro una bacinella il capo da recuperare quando è ancora bagnato. Aggiungiamo un bicchiere di aceto bianco e dei cubetti di ghiaccio e lasciamo i capi in ammollo per almeno 2 ore. Dopodiché, risciacquiamo con abbondante acqua, strizziamo il capo e procediamo con un normale e corretto lavaggio del capo in lavatrice. Agendo tempestivamente in questo modo potrebbe bastare a recuperare il capo.

Se è colpa del sole

Se a macchiare i tessuti sono i raggi solari ce ne accorgiamo vedendo degli aloni gialli sui capi chiari. In questo caso, possiamo usare limone e sale grosso. Mettiamo il capo da sbiancare in una bacinella d’acqua ed aggiungiamo mezzo bicchiere di sale grosso e il succo di 2 limoni. Lasciamo riposare il bucato in questa soluzione per tutta la notte e il giorno dopo laviamolo nuovamente. Il limone è un ingrediente naturale capace di schiarire superfici e tessuti e insieme al sale la sua azione sarà più efficace.

Colpa della candeggina

Infine, il caso più difficile. Tra le macchie più complicate da togliere ci sono quelle della candeggina. Anche qui, agire velocemente è fondamentale. Infatti, se la macchia è ancora fresca possiamo fare bollire il capo per 20 minuti dopo aver pretrattato il tessuto con il sapone di Marsiglia.

In caso contrario, possiamo provare a trattare la macchia mischiando del bicarbonato di sodio al nostro comune detersivo e lasciarlo agire per qualche ora. Solo pochi conoscono questi 3 rimedi della nonna ma usarli ci può aiutare a recuperare i capi che altrimenti non potremmo più utilizzare.

