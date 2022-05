Capita alle volte di uscire dal cinema e maledire l’idea di avere acquistato il prezzo del biglietto. Se poi siamo andati con i nostri figli, che hanno saccheggiato il bar, probabilmente ci sarebbe costata meno una giornata al mare. Ma, se almeno ci siamo passati via con i nostri personaggi preferiti, gli eroi dell’infanzia, allora la situazione potrebbe essere diversa. Soprattutto se abbiamo assistito a una vera e propria maratona, che con la sola durata, potrebbe pareggiare il costo dei biglietti. È il caso del film che vedremo oggi, appena uscito su Netflix e subito insediatosi nei primissimi posti della classifica. Addirittura, più di quattro ore di adrenalina purissima per questo film che si presta bene a essere visto quando ci sono i ponti.

Ma quanti supereroi riuniti in una sola pellicola

4 ore di azione e adrenalina pura per tornare bambini con gli eroi più vecchi ma anche più moderni della DC Comics. Il suo titolo è “Zack Snyder’s Justice League” e parla ovviamente della lega di eroi ormai famosissima e capeggiata da Batman. Con un redivivo Superman, riportato in vita per cercare di sconfiggere i cattivi della situazione, che sembrerebbero imbattibili. Ecco allora che si forma la super alleanza con:

la bellissima ed esplosiva Wonder Woman;

il Cavaliere della notte Batman;

il signore dei mari Acquaman;

il velocissimo Flash;

come dicevamo il redivivo Superman.

Per ultimo l’eroe delle nuovissime generazioni, che sembra uscito dal web: l’ex campione di football americano Cyborg.

4 ore di azione e adrenalina pura per tornare bambini con i supereroi più amati in questo film dagli incassi sbalorditivi e milionari

Uscito nel 2021, ma partorito nell’arco di qualche anno, questo film è la versione rivista e corretta, dopo che il precedente episodio aveva deluso i fan. Con un Superman che veniva addirittura colpito a morte, c’era stata una vera e propria rivoluzione da parte dei fan. Proprio per cercare di far dimenticare velocemente la pellicola del 2017, il regista Zack Snyder ha voluto questa versione molto più dark. Anche se a molti fan e appassionati di cinema, non è proprio piaciuto Ben Affleck nel ruolo di Batman. Qualcuno, infatti, abituato ad altri brillanti protagonisti nel ruolo del pipistrello, lo ha definito: “un po’ troppo stanco e appesantito”. Forse, uno dei pochi difetti per questa pellicola, che ancora una volta mostra invece una strepitosa e affascinante Gal Gadot.

