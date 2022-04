Quando noia e tristezza invadono casa ecco la medicina giusta con questa commedia strepitosa che ci spaccherà dalle risate riportando l’allegria in un batter d’occhio

“Vincere serve al morale, ma perdere serve alla crescita”. Non è la frase di un filosofo o un grande mentore dello sport in particolare. È il motto che molti allenatori delle squadre giovanili usano con i loro ragazzi. Soprattutto quando si perde, magari per un rigore non fischiato o un palo che ha negato il gol all’ultimo minuto. I nostri ragazzi tornano a casa tristi e, allora, per consolarli magari cuciniamo il loro piatto preferito e cerchiamo un’altra via di fuga. Che potrebbe essere questo film disponibile su Netflix in streaming. Andiamo a scoprirlo.

Dal regista di Una pallottola spuntata

“Agente Smart, casino totale” è un film non recentissimo ma disponibile su Netflix per gli appassionati della commedia. Il regista è quel Peter Segal che ha diretto anche uno degli episodi della famosissima daga della “Pallottola spuntata”. Le risate sono quindi garantite in questa “spy-comedy” piaciuta al pubblico. Max Smart è un agente dello spionaggio che però si occupa di scartoffie dietro la scrivania. Ha sempre desiderato però la vita sul campo, tra rischi e azione. E finalmente il suo sogno si avvera e rischia addirittura di dover salvare il Mondo. Nel titolo del film c’è tutto quello che succede in questa commedia americana.

Steve Carrel interpreta l’agente Max mentre la bellissima Anne Hathaway, agente 99 si rende complice involontaria di tutte le disavventure della coppia. Da ricordare anche la presenza di Dwayne Johnson, attualmente uno degli attori più pagati di Hollywood. Protagonista anche del nostro suggerimento nell’approfondimento finale. Per gli appassionati di cinema, questa pellicola ricorda un po’ quelle magnifiche del geniale Mel Brooks. Sulle tracce dell’immortale 007 l’agente Max cerca di catturare il pubblico col suo fascino misto a goffaggine che contraddistingue tutto il film.

Qualche curiosità sul film

Quando noia e tristezza invadono casa ecco quindi il film che potrebbe fare per noi. L’idea nasce da una sitcom molto popolare in USA negli anni Sessanta, che si chiama “Get Smart”. Tanto che in un cameo del film compare quello che era il protagonista della fortunata serie TV. Il film ha avuto un sequel: Bruce e Lloyd, Fuori controllo. Cambiano però gli attori, il regista e l’ambientazione. Per il classico bis che non è però piaciuto al pubblico, con voti che arrivano sì e no alla sufficienza.

