Passano le stagioni, la moda si rinnova a ogni sfilata e ogni giorno emergono nuove tendenze. Alcuni capi, però, non se ne andranno mai e probabilmente continueremo a indossarli per tutta la vita. È il caso dei mitici jeans, nati prima del 1900, che ancora oggi portiamo con orgoglio in tutte le stagioni. La parola d’ordine per quella che sta iniziando è una: comodità. I 4 modelli di jeans da avere questa primavera sono morbidissimi, coprono le imperfezioni e ci faranno apparire giovani anche dopo i 60 anni. Vediamo quali sono e gli abbinamenti perfetti per essere sempre al top.

I jeans oversize e il ritorno dei bermuda

Partiamo proprio dal modello più comodo in assoluto: i jeans oversize. Dopo anni di taglie slim fit e pantaloni a sigaretta, abbiamo riscoperto la bellezza di sentirci comodi e liberi anche con i jeans. I pantaloni larghi stanno davvero spopolando e, se scegliamo un modello a vita alta, riusciremo a coprire tranquillamente i fianchi. Meglio ancora se optiamo per un pantalone dall’aspetto “vissuto”.

I jeans oversize sono perfetti con una maglia elegante o ricca di dettagli gioiello e con un paio di comode sneakers platform.

Il secondo jeans must have per la stagione in arrivo sono gli storici bermuda. Ovviamente in denim. Se pensavamo che fossero pantaloni riservati ai giovani e agli sportivi, ci sbagliavamo di grosso. Proviamo ad abbinarli a una camicia elegante e a un paio di scarpe con il tacco. Tutti si fermeranno a guardarci.

4 modelli di jeans da avere questa primavera che sono comodissimi, coprono i fianchi larghi e sono perfetti anche per le over 60

In pieno revival primi anni 2000, in questa primavera tornano di moda anche i jeans a vita bassa. Questa volta, però, in versione comoda e decorata. Le passerelle dei grandi marchi della moda hanno mostrato pantaloni ricchi di dettagli, inserti in tessuto o in pizzo e applicazioni varie. Un’ottima notizia per le persone più fantasiose e per chi ci sa fare con ago e filo. Creiamo da soli i nostri originalissimi jeans e saremo trendy come non mai. E se aggiungiamo uno splendido trench coat all’outfit, faremo una figura straordinaria.

L’ultimo modello che non potrà mancare nel nostro guardaroba sono i jeans oversize con le tasche laterali. Li indossavamo negli anni ‘90 ed è il momento di riscoprirli. I colori di riferimento sono il nero e il blu notte e sono perfetti per snellire ancora di più la silhouette. Da abbinare a una camicia in tonalità pastello e a un blazer scuro.

