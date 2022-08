I capelli sono una delle parti del corpo più delicate in assoluto. Sono soggetti allo stress, all’avanzare dell’età, allo stato di salute e agli agenti atmosferici. A maggior ragione in estate quando entrano in gioco anche sole e salsedine a metterne a repentaglio brillantezza e resistenza. Per questo motivo in questo periodo aumentano le ricerche online di trattamenti fai da te per salvare il nostro prezioso cuoio capelluto. E oggi grazie agli esperti di ProiezionidiBorsa scopriremo 4 incredibili maschere fai da te da usare se abbiamo i capelli secchi e rovinati. Non sostituiranno farmaci e medicinali per la ricostruzione ma potrebbero darci comunque una grossa mano e sono completamente naturali.

Usiamo la menta per salvare i capelli

La menta è una delle piante presenti in natura più sottovalutate in assoluto. Basti pensare che alcune varietà potrebbero addirittura aiutarci a scacciare mosche e zanzare. La menta piperita, invece, è ottima da applicare sui capelli perché è in grado di aumentare la produzione di sebo. Un’ottima notizia se abbiamo i capelli secchi e rovinati dal sole e dai troppi lavaggi. In più questo prodotto ha funzioni antisettiche e protettive. Applichiamo qualche goccia di olio essenziale di menta sui capelli e procediamo con un massaggio delicato. Qualche minuto di azione e poi risciacquiamo.

La maschera all’avocado è straordinaria per i capelli spenti

Tra i migliori prodotti per rivitalizzare i capelli rientra a pieno diritto anche l’avocado. L’avocado è ricchissimo di vitamine e minerali utili a rinforzare i capelli dalla radice alla punta. Preparare la maschera fai da te è semplicissimo. Laviamo e puliamo mezzo frutto e poi tritiamone la polpa. Aggiungiamo un cucchiaino di olio d’oliva e mischiamo fino a ottenere una crema. Adesso non ci resta che applicarla sul capello e far agire per 15 minuti prima di risciacquare con uno shampoo delicato.

4 incredibili maschere fai da te per capelli secchi e rovinati

Un prodotto poco conosciuto ma con straordinarie proprietà è il burro di Karité. Soprattutto perché oltre a proteggere i capelli ha importanti proprietà nutrienti per il cuoio capelluto. Prendiamone 50 grammi e mischiamoli con un cucchiaio di olio di cocco. Mescoliamo i due ingredienti facendo attenzione a non far formare grumi e applichiamo il composto sui capelli umidi. 60 minuti di posa e poi procediamo con il lavaggio.

L’ultima maschera la prepareremo combinando le proprietà dell’olio di mandorla dolce e miele. Il miele è ottimo per idratare i capelli secchi. L’olio di mandorle è invece utilissimo per fortificare quelli rovinati dal sole.

Prendiamo una ciotola e mischiamo un cucchiaio d’olio con uno di miele liquido. Mescoliamo e applichiamo su tutte le lunghezze. Facciamo agire per 30 minuti e laviamo. Attenzione, però, a non esagerare con la frequenza del trattamento per non appesantire troppo il capello. La soluzione migliore è applicare la maschera una volta a settimana.

Lettura consigliata

Per fermare la caduta dei capelli questi 5 prodotti che abbiamo in casa potrebbero addirittura funzionare meglio di costose fiale e ricostruzioni