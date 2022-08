Dormire in maniera profonda e indisturbata è fondamentale per la nostra salute. Conosciamo tutti i benefici di un buon sonno. L’importante non è soltanto dormire per un numero di ore sufficienti, bensì anche avere un sonno di qualità.

Tra i principali fattori di disturbo c’è la luce che filtra dalle persiane, o che entra da finestre prive di coperture. Che si tratti della luce naturale del mattino, o di quella artificiale di lampioni, fari o auto di passaggio, molti italiani non riescono a dormire se il buio non è totale. Ma come fare a oscurare completamente una finestra se non abbiamo persiane o gelosie? La soluzione c’è ed è molto semplice. Vediamo di che cosa si tratta.

L’uso di magneti per installare degli oscuranti

Se non abbiamo la possibilità di far installare tende, gelosie o persiane, o se le abbiamo ma la luce continua ed entrare, possiamo rivolgerci a una soluzione molto semplice: quella degli oscuranti magnetici. Proprio così: questa soluzione si sta diffondendo sempre di più nelle case italiane. Un tempo prerogativa di sistemazioni provvisorie, come camper o roulotte, oggi molti italiani la usano anche per le proprie case. Ma come funziona esattamente?

Contro la luce che filtra dalle persiane usiamo questo oggetto

Per fabbricare delle tende magnetiche basta davvero poco. Dobbiamo procurarci dei teli di stoffa spessa e scura, il più possibile impenetrabile alla luce. Poi basterà acquistare delle calamite potenti. Un lato della calamita dovrà essere attaccato alla cornice della finestra o alla parete, mentre l’altro lato dovrà essere cucito in un bordino all’interno del telo, che si trasformerà in tenda.

Se non siamo pratici con ago e filo o macchina da cucire, possiamo anche utilizzare della supercolla per incollare le calamite.

Una soluzione che costa poco per risolvere un problema fastidioso

Contro la luce che filtra da gelosie e persiane basta utilizzare degli oscuranti magnetici. Questa soluzione costa molto poco e non ha bisogno di un professionista per essere installata. Bastano davvero poche ore per fabbricare degli oscuranti magnetici, anche più efficaci delle classiche persiane, per garantirci un sonno ristoratore.

Ma oltre al buio, è anche importante che la nostra stanza da letto sia priva di insetti fastidiosi, prime fra tutte le zanzare. Ci sono non quelle tradizionali, che costano un po’ in più, ma anche soluzioni a meno di 50 euro.

